Viaceré strany sa zhodujú na potrebe vyšších investícií do športu

BRATISLAVA - Šport treba podporovať vyššími investíciami, ako aj vytváraním vhodných podmienok na jeho dostupnosť. Športová infraštruktúra je nedostatočná. Zhodlo sa na tom viacero strán kandidujúcich v septembrových parlamentných voľbách. Niektoré z nich navrhujú zmenu systému financovania či legislatívne úpravy. Uviedli to v reakciách na prieskum, podľa ktorého si vyše tri štvrtiny Slovákov myslí, že budúca vláda by mala zvýšiť investície do športu zo štátneho rozpočtu.

Progresívne Slovensko chce rozbehnúť program výstavby a obnovy kvalitných športovísk, hlavne na školách. Zdrojom financovania môže byť napríklad Fond na podporu športu. Zamerať sa tiež chce na zjednodušené eurofondové projekty na podporu lokálnych športovísk, ktoré si vyžadujú nízku finančnú podporu. Hlas-SD o podpore športu informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Chce vytvoriť národnú agentúru pre šport, presadiť skokové zvýšenie investícií do športu, ako aj zvýšiť rozpočet pre Fond na podporu športu.

Rozširovanie rekreačných a športových poukazov

Republika tvrdí, že investície by mali dosiahnuť výšku jedného percenta HDP. Chce tiež rekodifikovať športové právo a zmeniť financovanie športu. Presadiť chce aj možnosť poukázať občianskemu združeniu z oblasti športu financie vo výške desiatich percent z dane z príjmov fyzických a právnických osôb namiesto súčasných dvoch percent. Hnutie by tiež chcelo vytvoriť národnú koncepciu a stratégiu v oblasti financovania športu. SNS by chcelo predložiť zákon o zriadení ministerstva športu a cestovného ruchu. Sľubuje aj rozširovanie rekreačných a športových poukazov.

KDH chce vytvoriť ústredný orgán štátnej správy, ktorý zastreší šport. Do športu by nasmerovalo prostriedky z hazardu a lotérií. Chce tiež stimulovať zahraničné firmy, ktoré vytvárajú zisk na Slovensku, aby primerane podporovali slovenský šport, ako aj vytvoriť mechanizmus zabezpečujúci špeciálny odvod z činností, ktoré pochádzajú priamo zo športu.

Zamestnanosť v športovom odvetví

Balík peňazí na šport a prácu s mládežou by mal byť podľa ĽSNS jasne definovaný, rovnako ako aj spôsob jeho prerozdeľovania. Nastaviť chcú udržateľný systém štátnej podpory pre športové kluby venujúce sa deťom. Nebránia sa novelizovaniu zákona o športe, ktorý by viac zohľadnil požiadavky škôl, športových klubov, ako aj hráčskych asociácií. Demokrati chcú nastaviť jasné pravidlá podpory športu. Zamerali by sa na zamestnanosť v športovom odvetví, chceli by poskytnúť školám dostatok športového materiálu, učiteľom programy na zvýšenie športového vzdelania i podporiť športové zväzy v činnosti.

Investícia do telocviční a športovísk

Modrí, Most-Híd sa chcú zamerať na financovanie športu zo zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Upravili by pravidlá tak, aby sa sponzorstvo stalo jedným z pilierov financovania športu. Okrem toho chcú rozšíriť činnosť Fondu na podporu športu. Podľa Komunistickej strany Slovenska by podpora štátu mala byť poskytnutá predovšetkým obciam, školám a centrám voľného času. Investovať chce do športovísk či telocviční. Slovenské Hnutie Obrody chce adresovať financie na dostupný rozvoj športového talentu aj pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Podporu športu presadzuje i strana Princíp.

TASR oslovila k téme všetky kandidujúce strany, niektoré zatiaľ neodpovedali. Vyše tri štvrtiny Slovákov (77,4 percenta) si myslí, že budúca vláda by mala zvýšiť investície do športu zo štátneho rozpočtu, viac ako 46 percent je o tom presvedčených. Vyplýva to z prieskum agentúry AKO pre spravodajskú televíziu JOJ 24 - reláciu Volebná encyklopédia. Výsledky prieskumu zverejnili v uplynulom týždni. V prieskume bolo oslovených 1000 respondentov, zber dát sa realizoval v období od 24. do 28. júla.