Ilustračné foto (Zdroj: FOTO TASR - Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Bratislavské mestské časti hľadajú členov do okrskových volebných komisií na septembrové predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom on-line formulárov, niektoré mestské časti majú možnosť prihlásiť sa e-mailom alebo telefonicky. Samosprávy o tom informujú na webových stránkach.

archívne video Referendum 2023: Volebná miestnosť v Košiciach (Zdroj: TASR/František Iván)

"Členov volebných komisií by mali nominovať jednotlivé politické strany, aby sa navzájom kontrolovali. Keďže však u nás je to tak, že väčšina politických strán nemá skutočné regionálne štruktúry, už dnes vieme, že členov komisií nebudeme mať dosť," konštatuje na sociálnej sieti starosta Ružinov Martin Chren. Mestská časť preto rovnako ako pred každými voľbami či referendom hľadá záujemcov aj z radov verejnosti. Záujemcovia sa môžu prihlasovať prostredníctvom aplikácie.

"Každé voľby cítime klesajúci záujem, situácii však napomohlo zvýšenie odmien pre členov komisie. Aj keď sa domnievame, že by mali byť ešte vyššie," uviedli pre TASR z miestneho úradu. Situáciu, keď by pre nedostatočný počet členov nemohli otvoriť volebný okrsok, však úrad nezaznamenal. Oznámenia o voľbách i zoznamy zaregistrovaných kandidátov už mestské časti distribuujú do poštových schránok. Domácnosti by ich mali dostať najneskôr v prvých septembrových dňoch. Mestská časť Petržalka napríklad v tejto súvislosti žiada obyvateľov, aby ak v tejto dobe zbadajú v blízkosti rodinných a bytových domov zvýšený pohyb cudzích ľudí, nevolali hneď políciu.

Voliť môže každý občan SR

Môžu to byť podľa nej brigádnici či iní zamestnanci úradu roznášajúci oznámenia a zoznamy. "Skúste im radšej umožniť prístup k priestorom vašich schránok a nekomplikovať im prácu. Radi by sme sa tým vyhli nedorozumeniam z minulosti či prípadným útokom na ľudí, ktorí si iba zodpovedne plnia svoju úlohu," odkazuje samospráva. Voliť v parlamentných voľbách môže každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. Voliči si budú vyberať spomedzi 25 zaregistrovaných politických strán a hnutí.

Volič, ktorý nebude v čase volieb v miestne svojho trvalého bydliska a chcel by voliť, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Mestské časti na svojich stránkach informujú, dokedy a ako je možné oň požiadať, či už elektronicky, alebo osobne. Spočítavať hlasy zo zahraničia bude pre celé Slovensko počas parlamentných volieb 18 špeciálnych komisií, ktoré budú fungovať v budove jednej zo základných škôl v bratislavskom Ružinove. Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.