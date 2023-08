Pre voľbu poštou bude 18 okrskov, do komisií možno delegovať členov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Pre hlasovanie poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách bolo vytvorených 18 osobitných volebných okrskov, čo znamená vytvorenie 18 osobitných okrskových volebných komisií. Na jeden okrsok pripadá vyše 4000 voličov. Pripomína to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Strany majú čas do 21. augusta delegovať členov do volebných komisií.