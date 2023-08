Hlas-SD chce vytvoriť národnú agentúru pre šport pod gesciou premiéra

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovenský šport by mal dostávať viac investícií a mať centrálne riadenie v podobe národnej agentúry pre šport pod gesciou predsedu vlády. Navrhuje to mimoparlamentná strana Hlas-SD. V stredu predstavila svoje priority v oblasti financovania a podpory športu. Chce tiež presadiť, aby športovým zväzom a klubom odvádzali časť peňazí aj zdravotné poisťovne.

"Neexistuje dnes najvyššia autorita, u ktorej by sa stretávali všetky zdroje, všetky podporné schémy a kde by sa na jednom rozhodovalo o podpore slovenského športu," vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vznik národnej agentúry odôvodňuje aj tým, že šport musí byť premiérskou témou. Vznik postu štátneho tajomníka na ministerstve školstva označil za posun, no nepriniesol podľa neho želaný efekt. Ani vytvorenie samostatného ministerstva nevníma ako dobrú cestu, pretože by to predstavovalo administratívnu záťaž a zbytočné náklady.

Hlas-SD predstavuje svoj program pre šport

Hlas-SD predstavuje svoj program pre šport (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hlas-SD chce presadiť aj skokové zvýšenie investícií do športu. Za cieľ považuje priblížiť sa priemeru EÚ, podľa ktorého štáty EÚ investujú do športu viac ako 110 eur na obyvateľa, pričom na Slovensku je to aktuálne vyše 28 eur. Podporiť chce tiež rozvoj talentov v regiónoch. Šport musí byť podľa Pellegriniho súčasťou zdravotnej prevencie. "Treba rozmýšľať o tom, aby zdravotné poisťovne určitú konkrétnu časť stanovenú zákonom každý rok odviedli športovému hnutiu, klubom a zväzom," povedal.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hlas-SD tiež presadzuje podporu rekonštrukcie a dobudovania športovej infraštruktúry, s čím súvisí zvýšenie rozpočtu pre Fond na podporu športu. Hovorí aj o podpore samospráv, ktoré sú podľa strany najväčším prevádzkovateľom športovísk na Slovensku. "Ale finančne posilniť treba aj ďalšie inštitúcie - Slovenský olympijský a športový výbor a športové zväzy," dodal Pellegrini.