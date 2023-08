Potetovaní politici sú nový trend: Kerky nosí Letanovská, Gröhling, no šokujúco aj kandidát kresťanských demokratov

Politici si tetovania obľúbili. (Zdroj: archív PS, Demokrati, R.G.)

BRATISLAVA - Tetovania či ako to mnohí nazývajú, kerky, sú v politickom svete evidentne populárnym a rastúcim trendom. Pomaľované telá má viac politikov, ako by ste si mysleli. My sme sa pozreli na tých, ktorí svoje umelecké diela už ukázali aj na verejnosti. Niektorí k tomu dokonca pribalili aj príbeh, ako sa k tetovaniu dopracovali. O niektorých by ste to zrejme vôbec nepovedali.



Jana Bittó Cigániková - SASKA

Azda už nie je žiadnym tajomstvom, že prvá dáma SASKY Jana BIttó Cigániková má už roky vyzdobené telo kerkami. "Tetovanie na nohe je to najmenšie, čo mám. Vždy sa mi páčili takéto ozdoby tiel, ak sú vkusné," povedala nám už pred istým časom k tetovaniam Cigániková.

Jana CIgániková (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

To však nie je všetko, pretože Cigániková má prakticky celú pravú časť tela vyzdobenú veľkým tetovaním. "Dielko sa postupne menilo a formovalo. V konečnej verzii je asi päť rokov. Nohu som si dala potetovať ako poslednú a je na nej napísané “carpe diem”. V preklade to znamená užívaj deň, prvýkrát tento citát použil rímsky básnik Horatius, ktorý chcel podľa mňa upozorniť na potrebu využiť príležitosti čo najviac, lebo náš čas na tomto svete je obmedzený," dodala Cigániková.

(Zdroj: archív J. C. )

Andrea Letanovská - Demokrati

Už väčším prekvapením bol minulý týždeň, kedy sa verejnosť dozvedela o tetovaní volebnej líderky Demokratov, primárky a lekárky Andrei Letanovskej. Prvý takýto záber verejnosť spozorovala počas kampane vo vlaku.

(Zdroj: Facebook/Andrea Letanovská - Demokrati)

"S mojimi deťmi, synom Jakubom a dcérou Barborou máme veľmi blízky vzťah. Viete, vždy som sa snažila byť pri všetkých dôležitých, občas aj pamätných, momentoch ich života, vrátane dospievania. Vždy na ich strane. Radšej s nimi ako mimo. A tak som chodievala spolu so synom a jeho kapelou na punkové koncerty a keď mi Jakub povedal, že veľmi chce tetovanie, pridala som sa k nemu a absolvovali sme to spoločne. Aspoň som aj dozerala na bezpečnosť a sterilitu v salóne. A musím povedať, že toto, teraz už takmer dvadsať rokov staré rozhodnutie, neľutujem!" pochválila sa pre Topky Letanovská.

(Zdroj: archív A.L.)

Ľuboš Krajčír - Sme rodina

Oveľa menšie tetovanie nosí na ľavej paži poslanec Sme rodina Ľuboš Krajčír.

(Zdroj: archív Ľ.K.)

Michal Sabo - Progresívne Slovensko

Už rozsiahlejším tetovaním na ľavej ruky sa môže pochváliť známy moderátor, environmentálny aktivista a kandidát Progresívneho Slovenska Michal Sabo.

(Zdroj: archív M.S.)

(Zdroj: archív M.S.)

(Zdroj: archív M.S.)

Dávid Skokan - KDH

Veľkým prekvapením kampane je hokejista Dávid Skokan na kandidátke KDH. Ten ju umením, ktoré nosí tiež na ľavej ruke, trošku okorenil. "Moje tetovanie boli vlastne čínske znaky a v preklade znamenali: Nikdy sa nevzdávaj!" priznal Skokan. Bol to skutočne tento výrok, viacerí mu to potvrdili. Nastal však zádrhel, keďže rodičia dlho nevedeli, že sa dal ich syn potetovať a veľmi sa hanbil. "Nakoniec to prasklo. Čínske znaky som si nakoniec nechal prekryť obrovským krížom s oblohou," priznáva po rokoch Skokan.

(Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

Branislav Gröhling - SASKA

Potetované takmer celé telo má aj bývalý minister školstva a aktuálny kandidát SASKY Branislav Gröhling.

(Zdroj: archív B.G.)

"Tetovanie mi učarovalo až po tridsiatke. Odvtedy mi pribúdajú na tele jedno po druhom. Vidno na nich aj ako napreduje technika. Dnes už majú niektorí tatéri také prístroje, že bolesť ani len necítite. Každé moje tetovanie má nejaký význam, nad každým som najprv dlho premýšľal, predsa len, je to navždy. Väčšinou sú jednoduché, čisto čierne, rôzne symboly inšpirované hlavne mayskou kultúrou, teraz si ich dávam na ruky. Baví ma navrhovať si ich sám- nakreslím to na papier a tatér mi to potom prekreslí na ruku," pochválil sa exminister Gröhling.

(Zdroj: archív B.G.)

Michal Truban - Progresívne Slovensko

Ľavú pažu má potetovanú aj niekdajší líder PS/Spolu a terajší kandidát PS a odborník v oblasti IT Michal Truban.

(Zdroj: archív M.T.)

(Zdroj: archív M.T.)