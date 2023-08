Hokejová hviezda KDH skrýva tajomstvo: Čo to má na ľavej paži? Jedno TETOVANIE musel prekrývať druhým!

Dávid Skokan má potetovanú takmer celú vrchnú časť ľavej paže. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Už len niekoľko týždňov nás delí od národného výberu poslancov do parlamentu. Parlamentné voľby berie "športovo" aj KDH, ktoré sa rozhodlo na svoju kandidátku "prihrať" aj hokejového reprezentanta Dávida Skokana. Nová športová posila kresťanských demokratov má však tajomstvo na ľavej ruke. Tetovanie mu rozhodne nie sú cudzie, no príbeh za nimi je ešte zaujímavejší.

archívne video

Sexi hokejový reprezentant Skokan mieri do parlamentu: Ako dostať peniaze do športu a prečo si vybral KDH?! (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Prvé kerky siahajú až do obdobia strednej školy

Sexi hokejista Skokan sa pre Topky zveril s tým, že prvú kerku si dal urobiť na strednej škole. Keď partia hokejistov išla po meste, všetci sa rozhodli, že sa dajú potetovať. "Moje tetovanie boli vlastne čínske znaky a v preklade znamenali: Nikdy sa nevzdávaj!" priznal Skokan. Bol to skutočne tento výrok, viacerí mu to potvrdili. Nastal však zádrhel, keďže rodičia dlho nevedeli, že sa dal ich syn potetovať a veľmi sa hanbil. "Nakoniec to prasklo. Čínske znaky som si nakoniec nechal prekryť obrovským krížom s oblohou," priznáva po rokoch Skokan.

(Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

Kríž nie je všetko, telo mu zdobia odkazy na rodinu aj na tradície

Všetky jeho tetovania, ktoré zdobia vrchnú polovicu tela, súvisia podľa jeho slov s rodinou, vierou, zdravím a športom. "Kerky sa mi vždy páčili a symbolizujú pre mňa mužnosť. Okrem kríža mám vytetovanú aj rímsku prilbu," povedal Skokan. Tá vraj bojovnosť nielen na ľade, ale aj v živote. A prečo rímska? "Mám talianskych predkov z maminej strany. Okrem toho mám ďalšie tetovania, ktoré súvisia s rodinou. Mám vytetovaný aj obrázok manželky, dvoch dcér a syna, ako sa držia za ruky a znamenajú súdržnosť," dodáva Skokan.

(Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

Manželku mu okrem iného pripomína aj obrázok obrúčok. Deti na jeho tele znamenajú veľa. Má vytetované mená a dátumy ich narodení. Najmladší syn David má dokonca na tele otca odliatok malej nohy. "Hviezdy zase symbolizujú mojich starých rodičov, ktorých mam veľmi rád. Hokej mi pripomína aj obrázok hokejok a číslo 19, s ktorým som hrával. A na záver je to ešte vytetovaný husľový kľúč a noty. Dôvod? Mám veľmi rád folklórnu hudbu," priznal nakoniec Skokan.