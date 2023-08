Držíte diétu a chceli by ste si na niečom pochutiť? Po týchto 10 nízkokalorických snackoch by ste mali siahnuť

(Zdroj: Getty Images)

Na začiatku by ste si mali dobre premyslieť, či ste hladní alebo ste znudení a rozmýšľate preto, čo dobrého by ste si dali. Fyzický hlad, kedy vaše telo naozaj potrebuje doplniť energiu, sa prejavuje postupne a môže vyvolať pocit žalúdku na vode. „Znudený“ hlad, kedy chcete niečo maškrtiť iba z nudy, sa prejaví okamžite pri pomyslení na obľúbenú maškrtu alebo občerstvenie. Väčšinou sa nejedná o komplexné jedlo, ktoré nás zasýti, ale ide o jedno konkrétne. Po konzumácii sa dokonca cítime vinní alebo smutní.

(Zdroj: Getty Images )

Teraz už nemusíte pociťovať nespokojnosť alebo smútok. V zozname nízkokalorických občerstvení sa nachádza 10 položiek, z ktorých si určite vyberiete!

1. Jablká s mandľovým maslom

Samozrejme, ľudia, ktorí sú alergický na orechy, by mali tento druh občerstvenia preskočiť alebo skúsiť s inou formou masla. Ak viete, kde sú vaše hranice a nechcete sa prejedať, bude vám stačiť stredné jablko a 2 polievkové lyžice mandľového masla. Práve táto porcia má len 272 kalórií a obsahuje až 8 gramov vlákniny a 7 gramov proteínu.

2. Syr Cottage a paradajky

Kvalitný syr cottage má na 100 gramov len niečo cez 100 kcal a obsahuje 11 gramov bielkovín. Tento diétny snack dokáže zasýtiť a dodať telu dostatok bielkovín. Ak ste milovník paradajok, obohaťte si tento snack aj o tie. Cherry paradajky (cca 15 ks) a jedno balenie menšieho syru cottage má len 229 kcal.

(Zdroj: Getty Images )

3. Nízkokalorický jogurt, bobuľovité ovocie a vlašské orechy

Ochutený alebo neochutený? Je to len a len na vás. Ak si vyberiete dobrý nízkokalorický jogurt, do toho pridajte jednu polievkovú lyžicu nasekaných vlašských orechov a jednu menšiu šálku čučoriedok. Ak si vyberiete správny jogurt, táto lahodná pochúťka má ľahko nad 300 kalórii. Menší tip od nás: ak milujete zmrzlinu, dajte si to zachladiť. V letných mesiacoch to bude ešte chutnejšie.

4. Vajíčka uvarené natvrdo na toaste

Vajcia sú skvelým zdrojom vitamínov a minerálov, ako je cholín, ktorý pomáha znižovať LDL – tzv. „zlý“ cholesterol. Po rannom cvičení vám tento snack padne vhod. Jeden kus toastu a 2 natvrdo uverené vajíčka majú 260 kcal a obsahujú až 17 gramov proteínu.

(Zdroj: Getty Images )

5. Srvátkový proteín a banán

Srvátkový proteínový prášok je pohodlné občerstvenie na cestách, ktoré je oveľa zdravšie ako väčšina možností čerpacích staníc. Ak máte vhodnú nádobu alebo fľašku, viete si jednu odmerku proteínu uchovať a zarobiť hocikedy. Pokiaľ si tento snack ochutíte ešte o banán, tak to bude ešte lahodnejšie. Vrece s kalóriami sa nepretrhlo, pretože porcia tohto občerstvenia ich má len 229 kcal.

6. Morčacie prsia s celozrnným chlebom

Morčacie prsia sú chudé jedlo, ktoré vás zasýti bez pridania množstva kalórií z tuku. Hoďte trošku trhaných morčacích pŕs na krajec celozrnného chleba a chutný snack je na svete. Pre ešte väčšie množstvo vlákniny pridajte avokádo, šalát alebo paradajky.

7. Krevetový koktail s Crudité

Pokiaľ ste ešte nikdy nepočuli o Crudité, my vám toto jedlo predstavíme. Ide o francúzske predjedlá pozostávajúce z nakrájanej alebo celej surovej zeleniny, ktoré sa väčšinou namáča do nejakej omáčky. V našom prípade sa bude táto zelenina namáčať do krevetového koktailu. Práve ten výborne chutí so zelerovými tyčinkami, mrkvovými tyčinkami alebo uhorkovými tyčinkami.

(Zdroj: Getty Images )

8. Šalát s feta syrom a melónom

Spojenie sladkej a slanej ingrediencie nemusí vždy skončiť katastrofou. V tomto prípade ide o pravý opak. Vznikne vám nový obľúbený snack! Rýchla príprava vám zjednoduší „varenie“ a onedlho budete mať na tanieri hotový nízkokalorický zázrak. Zmiešajte melón a fetu, v malej miske si rozšľahajte repkový olej, vločky, med, korenie červenej papriky a soľ. Touto zmesou polejte melón a syr feta, a premiešajte. Navrch pridajte čerstvú bazalku a akékoľvek bylinky podľa vlastného výberu. Táto zaujímavá kombinácia má len 120 kcal!

9. Špíz Caprese

Nielenže je toto super nízkokalorický snack, ale aj výborný tip pre občerstvenie pre hostí. Pripravuje sa veľmi rýchlo a je bohatým zdrojom živín, vlákniny a bielkovín. Či už si ingrediencie napichnete na špajdľu alebo si ich zmiešate v miske, určite si pochutíte. Aby váš snack mal len 105 kcal, budete potrebovať: 3 ks mini mozzarelly, 3 ks cherry paradajok. Super sa budú medzi ne hodiť aj čerstvé bazalkové listy.

(Zdroj: Getty Images )

10. Vás obľúbený snack a kúsok ovocia

Samozrejme, ak budeme počítať kalórie, mali by ste zvoliť nejaký druh proteínovej tyčinky a trošku ovocia k tomu. Každý z nás má občas chvíľku, keď si potrebuje na niečom pochutiť. Ak aj vás práve postihla takáto nálada, dajte si. Ak ste si nevybrali z vyššie uvedených možností, určite doma niečo nájdete. Myslieť treba len na kalórie, ktoré si neskôr vo fitku budete musieť tak či tak odmakať.