Predvolebný bizár! Matovič preráža ďalšie dno: Šéf OĽaNO ostrieľanému moderátorovi pred kamerami vynadal do chrapúňov!

Matovič sa s Bielikom pohádal do krvi. (Zdroj: repro TV Pravda)

BRATISLAVA - Tak toto sme ešte v predvolebnej kampani nikdy predtým nevideli. Slovensko už zažilo množstvo emócií v predvolebných debatách, do ktorých upadajú hlavne politici. No ostré útoky do moderátora sme tu ešte takto tesne pred voľbami nemali. O ďalší prvotný bizár sa totiž opäť postaral nikto iný, ako líder OĽaNO a priatelia Igor Matovič. Ten neváhal a pred kamerami denníka moderátorovi uprostred rozhovoru vynadal do chrapúňov. Toto bol spúšťač.

archívne video

Matovič vyzýva prezidentku, aby začala okrem Šimka konať aj v prípade ministra Bíreša (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Stačilo spomenúť diplomovku a oheň bol na streche

Matovič sa stretol s niekoľko rokov známym moderátorom politických diskusií Petrom Bielikom, ktorý s ním uskutočnil rozhovor pre denník Pravda. Situácia sa začala zvrhávať po dvadsiatej minúte rozhovoru. Zrejme však ani sám netušil, ako sa po pár minútach zachová jeho hosť Igor Matovič. Ten mu totiž vynadal do chrapúňov hneď po tom, ako prišla na pretras toľkokrát medializovaná diplomová práca šéfa OLaNO. Kritika však bola aj na spôsob, akým sa najnovšie vykonávajú domové prehliadky u známych predstaviteľov politiky či verejného života.

Necháte sa kúpiť, všetci to o vás vedia, odkázal pred kamerami Bielikovi Matovič

"Ste chrapúň, pán redaktor," povedal Matovič moderátorovi vzápätí na to, keď Bielik spomenul jeho diplomovku. Bielik je pritom syn známeho fotografa Ladislava Bielika, ktorý ma na svedomí napríklad aj také diela ako muža s odhalenou hruďou pred sovietskym tankom. Aj na toto Matovič myslel, keď sa chytil emócií. "Vy ste taká hanba vášho otca... taká obrovská hanba. Všetci to o vás vedia v brandži, že sa necháte kúpiť, že robíte špinavú robotu proti politikom, že vám povedia 'toto máš spraviť' a necháte sa kúpiť," vyštekol emóciami nabitý Matovič na Bielika.

Zdržte sa komentovania môjho otca, bránil sa moderátor

"Tak už som aj chrapúň," zamrmlal si Bielik po niekoľkosekundovom kritizovaní Matoviča. "To je všetko za to, že som povedal pravdu o vašej diplomovej práci," vrátil Matovičovi Bielik. "Kúpili ste si ju .. kúpili," pokračoval Bielik, keď komentoval Matovičove študentské roky. "Zdržte sa toho, aby ste ešte komentovali môjho otca," varoval Bielik lídra OĽaNO.

Matovič v zápale hnevu aj zabudol na krstné meno moderátora

"Ak vy budete komentovať moje vzdelanie, budem komentovať. Ste strašný chrapúň..." zopakoval Matovič, pričom Bielik pripomenul, že uplynulé sekundy sa nahrali na záznam. "Ja viem, že sa to nahráva. Práve preto to hovorím, aby celé Slovensko vedelo kto je ... Pavol Bielik," povedal Matovič, pričom ho moderátor hneď opravil. "Volám sa Peter," odkázal ešte Bielik politikovi. "Ste skorumpovaný novinár, ktorý sa za pár eur nechá kúpiť a robí špinavú prácu. Bolo to iks relácii," zopakoval Matovič. Následne dvojica pozvoľne prešla do ďalšej otázky. Do konca rozhovoru však už panovala napätá atmosféra.