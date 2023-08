K voličom sa prihovára priamo z kotla! Martina Holečková z KDH prekvapila: TOTO by ste na ňu nikdy nepovedali

Kandidátka KDH do parlamentných volieb 2023 Martina Holečková (Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane, Facebook/ Martina Holečková)

BRATISLAVA – Predvolebná kampaň je dnes už rozbehnutá v plnom prúde, to však neznamená, že by si politici nemohli prevetrať hlavu. Príkladom je aj kandidátka za stranu KDH, ktorá sa o priazeň voličov uchádza priamo z tretieho miesta. Svoj voľný čas využila na političku pomerne netradične. Svojmu obľúbenému tímu fandila priamo z kotla! Voličom by tak mohla zahrať na tú správnu strunu, podľa prieskumu agentúry AKO by totiž chceli, aby budúca vláda podporila šport na Slovensku.