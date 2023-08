Nehorázne zárobky bánk musíme využiť! Extra zdanenie by podľa Druckera ozdravilo verejné financie zničené bývalou vládou

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Ramon Leško)

Boris Kollár a Milan Krajniak k aktuálnej situácii s bankami. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako informuje portál Trend, slovenské banky len za prvých šesť mesiacov roka 2023 zarobili takmer 565 miliónov eur. Rekordný zisk sa tak zapíše do dejín, ako najvýnosnejší polrok pre slovenské finančné domy. Suma, ktorá sa najviac približuje tohtoročným ziskom dosiahla hranicu 431 miliónov eur v roku 2011. Politici však možnosť extra zdanenia bánk do politického súboja nevyťahovali.

Extra zdanenie by však nemuselo priniesť len zisk navyše do štátneho rozpočtu. Tento krok by sa mohol Slovákom vypomstiť vo forme zvýšených úrokových sadzieb, ktorými by sa banky mohli snažiť nahradiť finančnú škodu.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pellegrini má po voľbách veľké plány: Zasiahne silný štát!

Podľa predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho majú slovenské banky na výber len z dvoch možností. Buď to pomôžu ľuďom okamžite, alebo po voľbách zasiahne silný štát.

Banky, vyberte si. Buď pomôžete ľuďom okamžite, alebo v októbri zasiahne náš silný štát. Posted by Peter Pellegrini on Monday, August 7, 2023

Do predvolebnej kampane sa zapojil aj jeho spolustraník Erik Tomáš, štvorka na kandidátke do septembrových parlamentných volieb. „Nenažrané banky majú už teraz zisk vyše pol miliardy eur a ešte idú ľuďom zvýšiť splátky úverov. Toto teda nie! Ak budeme vo vláde, pustíme bankám žilou,“ napísal na sociálnej sieti.

TK strany Hlas-SD: Slovensko za Matoviča a Hegera schudobnelo (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Extra zdanenie musíme vnímať ako možnosť

Podľa exministra Tomáša Druckera je extra zdanenie slovenských bánk jedným z reálnych krokov. „V čase rekordného vlaňajšieho prepadu reálnych miezd stoja rekordné rasty ziskov finančných inštitúcii za pozornosť, ako jeden zo zdrojov pomoci ľuďom,“ povedal pre Topky.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Mimoriadne zdanenie vníma aj ako možnosť ozdravenia verejných financií. „Prípadné mimoriadne zdanenie je aj legitímnym nástrojom pri riešení obrovského deficitu verejných financií, ktoré Slovensku nechala Hegerova a Matovičova vláda,“ dodal.