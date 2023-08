Švajčiarsko dá Slovensku príspevok vo výške 44,2 milióna švajčiarskych frankov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/bluejayphoto)

BRATISLAVA - Slovensko dostane od Švajčiarska príspevok vo výške 44,2 milióna švajčiarskych frankov (46 miliónov eur). Vyplýva to z návrhu na uzavretie rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie, ktorý v stredu schválila vláda. Je to východiskový dokument, ktorý zakladá práva a povinnosti Slovenska a Švajčiarska pri implementácii druhého švajčiarskeho príspevku.

Indikatívna výška príspevku 44,2 milióna CHF predstavuje 85 % celkovej alokácie druhého švajčiarskeho príspevku. Povinné národné spolufinancovanie predstavuje 15 % k uvedenej sume. "Celkovým cieľom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie (EÚ) a v rámci Slovenska, nadviazanie a ďalšie posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi Švajčiarskom a EÚ a jej členskými štátmi," uvádza sa vo vlastnom materiáli. Krajiny vyberú podporné opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutie celkového cieľa. Opatrenia majú prispieť aspoň jednému z piatich cieľov druhého švajčiarskeho príspevku.

Rámcová dohoda na rokovaní vlády

Cieľmi sú napríklad podpora hospodárskeho rastu a sociálneho dialógu či zníženie nezamestnanosti. Programom sa má tiež podporiť integrácia, zlepšiť riadenie migrácie, zvýšiť verejná bezpečnosť a ochrana. Ďalšími cieľmi sú tiež ochrana životného prostredia a klímy, posilňovanie sociálnych systémov či občianska angažovanosť a transparentnosť. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík musel na základe uznesenia vlády z mája tohto roka k systému riadenia druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zabezpečiť realizáciu toho programu. Preto predložil rámcovú dohodu na rokovanie vlády.

Podpis rámcovej dohody je naplánovaný na 19. septembra

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenej forme, a to od 4. do 11. júla 2023 vzhľadom na naliehavosť jeho schválenia na úrovni vlády pred jej podpisom, uvádza sa predkladacej správe. Podpis rámcovej dohody je naplánovaný na 19. septembra tohto roka. Za dosiahnutie cieľov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ako aj za jeho implementáciu v súlade s rámcovou dohodou bude mať zodpovednosť Národná koordinačná jednotka.