Ambulantné pohotovosti sú zabezpečené, niektorých pediatrov rozpísali do služieb

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Jochen Sand)

BRATISLAVA - Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb. Týka sa to napríklad pohotovostí v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Trnave či Banskej Bystrici. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba (APS) personálne zabezpečená vo všetkých krajoch.