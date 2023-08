Domácnosti sa strachujú z rastúcich poplatkov: Budeme konečne platiť menej? TOTO sa stane s cenou elektriny!

(Zdroj: Getty Images)

Po politickej prestrelke, kedy bol jedným z plánov bývalej vlády mimoriadne zdanenie Slovenských elektrárni (SE) sa zdá, že nezhody s najväčším dodávateľom elektriny konečne utíchli. Podľa portálu RTVS sa tak schyľuje k dohode medzi vládnou garnitúrou a elektrárňami. Potom, čo expremiér Igor Matovič s exministrom hospodárstva Richardom Sulíkom došli k zhode sa s SE konečne zhodli na fixnej a výhodnejšej cene.

Pokiaľ sa však dohoda medzi vládou a SE nepredĺži aj na ďalší rok, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odhaduje, že cena elektriny by mohla vzrásť až o 80%. „Za predpokladu, že nebudú žiadne mimoriadne opatrenia štátu, tak pre bežnú domácnosť pri tej spotrebe okolo 2,5 megawatthodiny za rok to robí 30 až 35 eur za mesiac,“ vysvetlil Andrej Juris, predseda ÚRSO.

Slovenské elektrárne dúfajú, že zmluvu so štátom sa im podarí podpísať. „Podnikáme všetky kroky k tomu, aby bolo čo najskôr možné podpísať implementačnú zmluvu so štátom, a to aj napriek tomu, že Európska komisia nevydala rozhodnutie o súlade tejto schémy s právom štátnej pomoci, ale len nezáväzný list,“ informovala hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková. Rezort dodáva, že tento proces by chceli ukončiť už do konca leta.

Analytik v tom má jasno: Rezort si nemôže vyberať

Podľa analytika Jozefa Badidu z portálu Energia pre vás by poverená vláda nemala toto rozhodnutie dlho zvažovať, v úradoch im totiž už nezostáva veľa času, štát by sa tak podľa analytika mal s SE už čoskoro dohodnúť. „Nemajú veľmi priestor na systémové riešenia. A tej vláde by nechali asi dosť nepríjemný darček, keby to nevyužili,“ myslí si analytik.

Hovorkyňa Slovenských elektrárni dodáva, že podpis zmluvy by domácnostiam zabezpečil stabilné a predom dohodnuté ceny energií obsiahnuté v zmluve pre rok 2024.