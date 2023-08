Solárna energia priniesla záchranu pre európsky energetický systém počas horúčav

Ilustračné foto (Zdroj: unsplash.com/American Public Power Association)

Počas letných horúčav je slnečné žiarenie najsilnejšie v najteplejšej časti dňa, keď je tiež najvyššia spotreba elektriny na chladenie. "Veľmi výrazný rast solárnej energie v podstate kompenzuje vrcholy spotreby spôsobené klimatizáciou," povedal Kristian Ruby, generálny tajomník skupiny Eurelectric, o situácii v Španielsku.

archívne video V košických uliciach pribudli solárne nabíjacie stanice

V košických uliciach pribudli solárne nabíjacie stanice (Zdroj: TASR / František Iván)

Španielsko a Grécko patria medzi krajiny, ktoré inštalovali veľa solárnych panelov v minulom roku vzhľadom na rekordné ceny energie a snahu o zvýšenie energetickej bezpečnosti po ruskej invázii na Ukrajinu. Španielsko v minulom roku pridalo rekordných 4,5 gigawattu (GW) solárnej kapacity. Údaje ukázali, že solárna energia sa podieľala v júli 2023 takmer 24 % na produkcii elektriny v Španielsku oproti 16 % v júli 2022.

Takmer polovicu pokryla solárna energia

Aj na Sicílii prudko stúpajúce teploty a dopyt po chladení zvýšili spotrebu elektriny, ktorá dosiahla vrchol 24. júla. Takmer polovicu zo zvýšeného dopytu pokryla solárna energia. Jej produkcia bola minulý mesiac viac ako dvojnásobná v porovnaní s júlom 2022. "Bez ďalšej solárnej energie by vplyv horúčav na stabilitu systému dopadol oveľa horšie," povedala energetická analytička Refinitiv Nathalie Gerlová.

No ani slnečná energia niekedy nestačí na udržanie dodávok počas extrémnej záťaže. Východ Sicílie čelil výpadkom elektriny a vody, čo miestni čiastočne pripísali horúčavám. Vyšší solárny výkon však na mnohých miestach pomohol uspokojiť dopyt, keď kulminoval.

Dokonca aj v chladnejších a menej slnečných západných krajinách, ako je Belgicko, solárna energia pokryla zvýšenú spotrebu počas letných špičiek. Napriek rýchlemu rastu má solárna energia stále relatívne malý podiel na energetickom mixe vo väčšine krajín, kde dopyt v priebehu roka pokrývajú rôzne zdroje vrátane veternej, plynovej, uhoľnej a jadrovej energie. Práve tieto zdroje pomohli udržať európske energetické systémy v prevádzke toto leto.

Dopyt po elektrine v Európe je relatívne nízky

Celkový dopyt po elektrine v Európe je pritom tento rok relatívne nízky. Je to tak od minuloročnej energetickej krízy, keď Rusko prerušilo dodávky plynu do Európy. Ceny energie v Európe sú v porovnaní s historickými úrovňami stále vysoké. Spotrebitelia a priemyselné odvetvia na to reagovali odberom menšieho množstva energie. Len vlny extrémnych horúčav v lete občas "prelomili" tento trend. Celkovo je však dopyt pod normálom. Priemerná hodinová spotreba energie v Taliansku bola v júli o 4,4 % nižšia ako v júli 2022, zatiaľ čo v Španielsku sa znížila o 3,6 %, ukazujú údaje spoločnosti Refinitiv.

Vedci však upozorňujú na to, že vlny horúčav, aké postihli južnú Európu toto leto, budú v dôsledku zmeny klímy v nasledujúcich rokoch častejšie a silnejšie. To zaťaží európsku energetickú infraštruktúru. "Naše energetické systémy skutočne nie sú navrhnuté tak, aby sa s takýmito situáciami vyrovnali," povedal Simone Tagliapietra, vedúci think-tanku Bruegel. Priemyselné skupiny preto vyzvali politikov na to, aby urýchlili investície do energetických sietí a podporili projekty, ktoré spájajú solárnu energiu so skladovaním energie.