Diskusia SASKY sa zmenila na cirkus: Kotlebovci spustili hádku v priamom PRENOSE! Zasahovala polícia

(Zdroj: Facebook/Miroslav Žiak, Katarína Boková • Matky za mier)

MARTIN – Rozdielne názory na seba narazili. Diskusia usporiadaná SASKOU zažila nepeknú vsuvku. Zapojiť sa totiž do nej rozhodli ľudia, ktorí názorovo patria do opačného tábora na čele s kotlebovou kandidátkou. Problém však viac ako v rozličných názoroch tkvel v ich prezentácii. Zatiaľ, čo liberáli chceli pokojnú debatu, druhá strana si razila hlučnejšiu cestu. Po niekoľkominútovej slovnej prestrelke a prekrikovaní musela zasiahnuť polícia.

archívne video

Rada pre ekonomický rast strany SASKA (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hlavní aktéri konfliktu naň upozornili na sociálnej sieti, každý na svojom profile a svojím spôsobom. „Keď sa banda neprispôsobivých občanov prejaví. Nie, nepíšem o marginalizovanej komunite, ako by si niekto mohol myslieť. Píšem o kolaborantskej matke za mier a jej pár prisluhovačoch,“ začal kandidát SASKY Miroslav Žiak.

K incidentu došlo na diskusii s názvom Jin a Jang Sasky, ktorú mal s Alojzom Hlinom v Martine. „Čo čert nechcel, zjavila sa aj skupina neprispôsobivých občanov a natáčala všetkých ľudí naokolo. Tak som ich s kamerou v ruke pozval na našu diskusiu. (Človeku nenapadne, že sú to až tak nevychované jedince.) To však bola veľká chyba. Takmer pol hodinu ziapali ako paviány v bojnickej ZOO. Najskôr sme ich upozorňovali my, potom majiteľ prevádzky a keď to nepomohlo, tak aj slušní účastníci diskusie,“ uviedol. Upozorňovanie však podľa jeho slov nezabralo a tak sa obrátili na políciu, ktorú zavolali, aby ich vyviedla von. „Do príchodu polície sme si medzičasom pokecali vonku a potom v pokoji prebiehala diskusia ďalej,“ dodal.

Zverejnil aj video. Tých má vraj niekoľko, no časť, ktorú sa rozhodol zdieľať na sociálnej sieti, je podľa neho najzaujímavejšia, pretože je počuť, ako ich slušne žiadajú, aby boli ticho. „Najväčším paradoxom však je, že v priestoroch, kde sa nachádzali aj deti, nemala matka za mier a jej posluhovači najmenší problém ziapať a používať najrôznejšie vulgarizmy,“ dokázal Žiak. „Odporúčam, tých 13 minút je veľmi výživných. Ďalší bizár bol, keď som ich začal kamerovať na ich popud - keďže kamerovali všetkých ľudí - tak boli veľmi podráždení... No čo ma dostalo najviac, je to, že matka kolaborantov, sa týmto ešte chválila aj na svojej sociálnej sieti. To je niečo, ako keby mi prišlo zle a kamerujem ako zvraciam...,“ dodal s dovetkom, že pre políciu bola táto skupinka ,,známa firma".

Video z diskusie zdieľala na sociálne sieti aj druhá strana konfliktu – v tomto prípade kandidátka za ĽSNS Katarína Boková, ktorá sa prezentuje ako „matka za mier“. „Úbohý Žiak v Martine zažil spätnú väzbu od občanov,“ napísala k nemu. Vo videách je počuť, že Žiakovi vyčítajú povinnú karanténu počas pandémie koronavírusu a obviňujú ho z podporovania propagandy LGBTI+ komunity, multikulturalizmu a transgender ideológie. "Samé zvrátenosti podporuje," zaznie vo videu ženský hlas. Ďalší muž zasa použije hanlivý výraz b**eranti, načo zasiahne majiteľ prevádzky, kde sa debata konala, aby upozornil na to, že sa v miestnosti nachádzajú aj deti, avšak na slovníku dotyčného muža, ktorý ho použil, to nič nezmení a ešte ho zopakuje. „To nie je nadávka,“ argumentoval.