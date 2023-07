Horor na slovenských cestách: Vodiča ochromil mikrospánok, polícia odhalila desivé zábery dopravnej nehody

(Zdroj: Topky)

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Trenčianski policajti informovali o desivej nehode na rýchlostnej ceste R2 v smere do Trenčína. Tridsaťšesťročný vodič čiernej Škody Superb nezvládol pondelkové ráno, keď vletel v dôsledku mikrospánku do protismeru, čím spôsobil hromadnú dopravnú nehodu. Ľahšie sa pri nej zranili dvaja vodiči. Škody sa vyšplhali na horibilnú čiastku.

„Únavu podcenil aj 36-ročný vodič vozidla Škoda Superb jazdiaci po ceste R2 v smere na Trenčín. V katastri mesta Bánovce nad Bebravou dostal mikrospánok, následkom čoho prešiel do protismernej časti cesty,“ informovali trenčianski policajti na sociálnej sieti.

Vodič narazil do nákladného vozidla a následne sa s vozidlom odrazil do Volkswagenu Multivan, ktorého vodič išiel v smere na Prievidzu. „Následne 36-ročný vodič narazil do prednej časti ďalšieho motorového vozidla Volkswagen Passat, ktoré jazdilo za jazdnou súpravou vozidla. Pri dopravnej nehode došlo aj k poškodeniu zvodidiel,“ situáciu priblížila polícia.

„Bolo veľkým šťastím, že táto dopravná nehoda skončila len ľahkými zraneniami u dvoch vodičov a poškodenými plechmi. Výška spôsobenej škody bola odhadnutá na 13.700 €,“ dodali trenčianski policajti.