Posun v prípade streľby na medveďa v Sučanoch: Následok, ktorý asi viacerých pobúri, trestné stíhanie!

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka (Zdroj: gettyimages.com, Topky/Ramon Leško)

SUČANY - Útoky medveďov na ľudí sa stávajú čoraz častejšími. Zvieratá sa už neboja ani opustiť lesy a zísť do obývaných oblastí medzi ľudí. Nie je tomu tak dávno, čo v lese nad obcou Sučany počas prechádzky so psom zaútočil na muža medveď. Muž bol však na podobné prípady náležite vybavený a do lesa si so sebou zobral aj legálne držanú zbraň. Teraz sa do celého prípadu vložila aj Generálna prokuratúra SR.