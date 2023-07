Pes bol počas horúceho dňa zatvorený na balkóne v Bratislave: Pohoršená susedka zverejnila výzvu

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages)

Väčšina ľudí musí chodiť do práce aj počas letných mesiacov a málokto má zo strany zamestnávateľa umožnené si do práce zobrať so sebou aj zvieraciu posilu. Psie škôlky si taktiež nemôže dovoliť každý a zaobstarať stráženie pre štvornohých miláčikov môže byť taktiež náročné, nielen po finančnej stránke. V mnohých prípadoch teda zostávajú v pohodlí domova, až kým sa majitelia nevrátia z roboty.

Na tom by nebolo nič divné, avšak pred pár dňami na jeden podobný prípad upozornila pani na sociálnej sieti. V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice podľa vlastných slov už viackrát videla počas horúčav psíka zatvoreného na balkóne. Predpokladá, že majitelia boli v tom čase doma, nakoľko bola na miesto privolaná aj mestská polícia a po jej zákroku sa už na balkóne pes nenachádzal. "Psík ledva stal na nohách, len sedel a dychčal. Preboha ľudia spamätajte sa," ukončila svoj príspevok na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/PODUNAJSKÉ BISKUPICE - BRATISLAVA (komunitná skupina))

Príspevok sa začal šíriť raketovou rýchlosťou, ako to už pri podobných témach býva zvykom. V komentároch sa takmer okamžite spustila diskusia, do ktorej sa zapojil aj Boris Vereš, krajský predseda hnutia Sme rodina. Ten však s autorkou príspevku a jej pohoršením úplne nesúhlasil. "Ako toto mi už príde trocha ustrelené. Záchrana psíka zo zavretého auta ok, ale hlásiť psíka na balkóne? Že ledva dýcha, stojí.... veď to asi všetci. Bol tam tieň? Ako dlho tam bol? Mal tam vodu? Nebolo v byte ešte teplejšie? Ja by som sa v prvom rade toto chcel dozvedieť a až potom si môžem urobiť úsudok."

