Lesníci prišli s vlastnými číslami: MAPA výskytu medveďa, porovnanie so zahraničím hovorí za všetko! Bijú na poplach

Podľa lesníkov je súčasná situácia s medveďom hnedým jednoznačne veľmi problematická. Hovoria o výraznom vzostupe populácie a opierajú sa pritom predovšetkým o narastajúci trend hlásených stavov v poľovných revíroch, výrazne sa zväčšujúci areál rozšírenia, veľmi častý výskyt medveďa v osídlených častiach krajiny, narastajúca početnosť nebezpečných stretov medveďa a človeka, či lokálne aj enormné škody na poľnohospodárskych plodinách. “Kým v roku 2000 bol celkový hlásený areál medveďa 11 500 km², v roku 2022 to už bolo 16 300 km². Medveď teda za 22 rokov obsadil nové územie o výmere 4 800 km², čo je nárast jeho areálu o 42 %. Jeho niekdajší výskyt v horských oblastiach s vysokou lesnatosťou sa dnes modifikoval na výskyt v suboptimálnych podmienkach pahorkatín až nížin a v súčasnom období je hlásený už aj z okresov na hranici s Maďarskom,“ poukázali. Populačná hustota sa najvýraznejšie zvýšila najmä v okresoch stredného a severného Slovenska.

„Prvé presné určenie reálnej početnosti medveďa priniesla v roku 2014 práca profesora Pauleho z TU Zvolen, ktorý na základe genetického výskumu určil početnosť medvedej populácie na Slovensku na jarný stav 1 256 jedincov +- 235 jedincov. Okrem toho bol zistený dôležitý údaj o sexuálnej štruktúre výrazne naklonenej v prospech samíc (1 : 1,5), čo ešte viac zvyšuje natalitu (množivosť) celej populácie. Ak by sme uvažovali o čistom každoročnom prírastku (bez prirodzenej mortality a iných úhynov), malo by na Slovensku ročne pribudnúť 300-400 nových medvieďat. Od roku 2014 by sme tu tak mali mať minimálne o 3000 jedincov viac a celková početnosť by mala prekračovať úroveň 4 000 medveďov hnedých. V rámci poľovníckej štatistiky bolo za rok 2022 vykázaných 3 160 jedincov, k čomu sa po zhodnotení všetkých dostupných ukazovateľov prikláňa aj náš odborný odhad 2 500 – 3 200 ks,“ uviedli.

Výsledky projektu Štátnej ochrany prírody, zameraného na určenie početnosti medveďa hnedého pomocou DNA analýz, ktorý zistil početnosť len niečo cez 1 000 jedincov, sa im preto javia ako vysoko nepravdepodobné. Podľa lesníkov bolo zrejme vyzbieraných a analyzovaných málo vzoriek. Potvrdzovať to má aj oponentský posudok vypracovaný TU Zvolen koncom minulého roka.

Porovnanie s inými krajinami

Lesníci porovnali situáciu na Slovensku aj s inými krajinami. „Ak by sme u nás uvažovali s najnižšou odhadovanou početnosťou na úrovni 2 500 jedincov, vychádzala by populačná hustota na Slovensku na 5,1 jedinca/100 km²,“ uviedli. Obdobnú populačnú hustotu na úrovni 5,43 jedinca /100 km² má zo sledovaných krajín jedine Slovinsko. Slovinci sa však pri týchto číslach rozhodli radikálne zakročiť. Pri oveľa menšej početnosti, ktorá je na úrovni 1 100 jedincov naplánovali z dôvodu zastabilizovania populácie a prevencie pred jej možným nepriaznivým narastaním odlov až 230 jedincov, čo predstavuje viac ako 20 % populácie. „Z ďalších krajín, napríklad Estónsko pri odhadovanej početnosti 1 000 jedincov (2,21 ks/100 km²) odlovilo v minulom roku 90 jedincov (9 % z populácie), Chorvátsko pri odhadovanej početnosti 1 000-1 500 ks (1,77 ks/100 km²) odlovilo v minulom roku 130 jedincov (13 % z populácie), Fínsko s odhadovanou početnosťou 1 740 – 1 925 ks a výrazne nižšou denzitou populácie (0,54 ks/100 km²) odlovilo v minulom roku 135 jedincov (13 % z populácie), podobne Švédsko odhadlo početnosť na 3 000 ks (0,67 ks/100 km²) odlovilo v minulom roku 300 jedincov (10 % z populácie),“ dodali. Krajiny s výrazne nízkou početnosťou, ako napríklad Lotyšsko, kde je odhadom 80 jedincov alebo Rakúsko s odhadom 25 jedincov, tieto šelmy nelovia.

„Ako vidíme, lov medveďa hnedého je v prípade potreby regulácie jeho stavov skutočne možný a záleží predovšetkým na nastavení národnej legislatívy, prípadne na rozhodnutí kompetentných orgánov, ktoré by tento manažmentový krok mali odkomunikovať so zástupcami EÚ,“ tvrdia lesníci. Podľa nich je preto otázne, prečo sa za súčasnej situácie s medveďom na Slovensku nepostupuje podľa vzoru fungujúcich prístupov v ďalších európskych krajinách, ktoré často krát pri oveľa nižšej početnosti a väčšom disponibilnom biotope, k účinnej regulácii dlhodobo pristupujú. „Aktuálny prístup Slovenska preto považujeme za nesprávny, keďže vedie k prehlbujúcim sa problémom a ani výhľadovo neponúka reálnu nádej na zlepšenie manažmentu tejto šelmy. Naopak, často krát vedie dokonca až k problémom s ochranou iných ohrozených druhov, ktoré medveď svojou predáciou, alebo cez negatívne pôsobenie na ich biotop ohrozuje,“ odkázali.

Ak podľa nich nedôjde v tomto smere urýchlene k zásadnej zmene, budú sa problémy len stupňovať. „Areál súčasnej populácie medveďa hnedého totiž zabral aj husto osídlené oblasti, kde sa výrazne modifikuje prirodzené správanie tohto živočícha. Medvieďatá každodenne vychovávané popri ľudských pachoch, zvukoch a aktivitách spoločnosti strácajú plachosť a aj svoje potomstvo budú učiť, že človek neznamená riziko. Takáto zmena plachosti medveďa však bude viesť k ďalším konfliktom a tým k zhoršovaniu akceptácie medveďa hnedého spoločnosťou, čo ešte zhorší možnosti na dlhodobé a plánované zachovanie tohto druhu v našich podmienkach,“ vysvetlili.

Považujú za potrebné pristúpiť k redukcii počtov v najohrozenejších regiónoch, zabezpečiť nastaveniu národnej, prípadne nadnárodnej legislatívy tak, aby v „odôvodnených prípadoch bolo možné početnosť medveďa hnedého usmerňovať a zabezpečiť, aby rozhodnutia odborníkov z kompetentných rezortov nemohli byť marené mimovládnymi organizáciami, konajúcimi často len na základe svojich dojmov, presvedčení a dezinformácií zo sociálnych sietí.“

Štúdia Štátnej ochrany prírody priniesla iné čísla

Štúdiu zameranú na odhad početnosti medveďa Štátna ochrana prírody SR zverejnili minulý týždeň. Stalo sa tak krátko po mimoriadnom výbore na pôde parlamentu, na ktorom sa o problémoch s medveďmi búrlivo diskutovalo. Vedci z Univerzity Karlovej a Českej zemědělskej univerzity odhadujú veľkosť populácie tejto šelmy na 1056 (1012 – 1275) jedincov. Najväčšia populáciu medveďa je v Chránenej krajinnej oblasti Poľana, kde sa preukázala populácia 278 jedincov. Hustota populácie medveďa hnedého na Slovensku bola stanovená na 10 jedincov na 100 km², pričom najpočetnejšia subpopulácia sa vyskytuje na území Poľany.