PREDPOVEĎ POČASIA Začiatok týždňa bude horúci, potom príde zvrat! Pripravte si dáždniky, ochladí sa aj o 10 stupňov

BRATISLAVA - Studený front sa v najbližších dňoch prejaví aj na Slovensku, a to ochladením a zrážkami. Bude aj veterno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Pondelok

V pondelok 24. júla má byť polooblačno až oblačno, na severe miestami prehánky alebo búrky. Teploty 29 až 34 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné teploty 31 až 34 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné teploty 29 až 33 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné teploty 29 až 33 stupňov C.

Galéria fotiek () Prepdoveď počasia

Zdroj: Predpovede.sk

Utorok

Od západu postúpi nad našu oblasť zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou nad Škandináviou.Oblačno až zamračené, v noci a ráno aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach prehánky, dážď, miestami búrky - aj intenzívne. Ochladenie. Najnižšia nočná teplota 20 až 15 st., v dolinách ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Above a Zemplíne do 29 st. V noci slabý, cez deň južný, na západe postupne severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h) a ojedinele v nárazoch okolo 14 m/s (50 km/h). Pri búrkach vietor zosilnie.

Galéria fotiek () Prepdoveď počasia

Zdroj: Predpovede.sk

Streda

Zvlnený studený front bude pomaly postupovať cez našu oblasť na východ a za ním k nám začne od severozápadu prúdiť chladný vzduch. Popoludní sa začne od západu do našej oblasti rozširovať výbežok tlakovej výše. Oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky - aj intenzívne. Chladno. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, na juhovýchode okolo 18 st. Najvyššia denná teplota 14 až 20, na juhu a východe väčšinou 20 až 26 st. Prevažne slabý, cez deň postupne severozápadný až severný vietor 4 až 12 m/s (15 až 45 km/h), miestami v nárazoch okolo 17 m/s (60 km/h).

Galéria fotiek () Prepdoveď počasia

Zdroj: Predpovede.sk

Štvrtok

V chladnom a suchšom vzduchu bude zasahovať do našej oblasti od juhozápadu tlaková výš. Polooblačno až oblačno, v noci na východe ešte veľká oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe miestami prehánky. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v dolinách a kotlinách miestami 9 až 4 st. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe okolo 18 st.

Galéria fotiek () Prepdoveď počasia

Zdroj: Predpovede.sk

Piatok

Polooblačno až oblačno a miestami, najmä cez deň, zrážky. Najnižšia nočná teplota spočiatku 16 až 10, v údoliach okolo 7, postupne 18 až 12, v údoliach okolo 10 st. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe okolo 23 st.