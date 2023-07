Lukáš sa súdi so štátom dlhé roky: Život mu zničilo podozrenie z vraždy! Rezort vnútra mu stále nevyplatil odškodné

VEĽKÁ LOMNICA - Lukášov život sa v sekunde zmenil, keď ho zadržalo komando kukláčov na parkovisku vo Veľkej Lomnici. Vtedy ho podozrievali z vraždy, no už o niekoľko hodín sa ukázalo, že to bol omyl a skutočný vrah už sedí za mrežami. Začal sa však niekoľkoročný spor o odškodné.

Ani po rokoch si nevydýchol! Lukáš Lacko spod Tatier vedie už niekoľko rokov neúspešný spor s Ministerstvom vnútra o odškodné, ktorý poznačil jeho psychiku. Vyslúžil si posmešky od ľudí, nahnevané pohľady, máva nočné mory a stratil zamestnanie. K odškodnému sa však stále nedostal. Informuje o tom portál noviny.sk.

Všetko sa to začalo na parkovisku vo Veľkej Lomnici, keď z autobusu vyskočili kukláči a zadržali ho ako podozrivého z vraždy pumpára. O pár hodín sa však ukázalo, že skutočný vrah už sedí za mrežami. Začal sa tak súdiť so štátom o odškodné. Pri poslednom pojednávaní okresný súd v Kežmarku opäť uznal, že Lukáš nárok na odškodné má, no ministerstvo vnútra sa odvolalo a teraz sa čaká na rozhodnutie krajského súdu.

"Teraz by mi tie peniaze pomohli, lebo ja už nemám z čoho platiť lieky," povedal pre portál Lukáš. K psychivkým problémom sa totiž pridali aj iné zdravotné. Pred pár mesiacmi v nemocnici bojoval o život po záhadnej diagnóze. Jeho žalúdok napadla baktéria, ale doterat sa nenašiel lekár, ktorý by mu ju pomohol vyliečiť. "Potrebujeme vyliečiť tu baktériu, ale nikto nám nevie povedať, že čo to je, ale ja potrebujem vedieť, ako ju mám liečiť," vyjadrila sa Lukášova mama.

Lukáš schudol neuveriteľných 90 kíl, nikomu nič nevyčíta, ale je presvedčený o tom, že nebyť toho dňa, teraz by si žil spokojný rodinný život v plnom zdraví. "Ja verím, že tak ako nám štát spôsobil toto utrpenie, tak teraz nám štát pomôže v tejto liečbe," dodala Lukášova mama.