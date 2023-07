ZMOS víta rozhodnutie premiéra vrátiť sa k rokovaniam o kompenzáciách

"Zároveň ďakujeme všetkým poslancom Národnej rady SR, ktorí v piatok (21. 7.) na mimoriadnej schôdzi podporia deklaratívne uznesenie, čím prispejú k tomu, aby slovenské samosprávy opäť raz nedoplácali na rozhodnutia, za ktoré nenesú žiadnu zodpovednosť," uviedol predseda združenia Jozef Božik.

Vláda chce samosprávam pomôcť

V tejto súvislosti pripomenul zložitú finančnú situáciu samospráv v dôsledku rozhodnutí z centrálnej úrovne. "Aj podľa nezávislých prepočtov vytvorili deficity vo výške takmer 1,5 miliardy eur za štyri roky," upozornil šéf ZMOS-u. Zdôraznil preto nevyhnutnosť urgentných riešení, rovnako tak otvorenú komunikáciu centrálnej moci so samosprávami, ktorá by podobným situáciám predchádzala. Samosprávy sa zatiaľ s premiérom nedohodli na kompenzáciách cien energií vo výške 108 miliónov eur. Vláda sa zaviazala, že keď bude mať k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií, nájde riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo. V stredu (19. 7.) o tom na tlačovej konferencii po rokovaní so zástupcami samospráv informoval premiér.