Po čom siahnete ráno - káva alebo čaj? Tieto výhody vám do celého dňa prinášajú

BRATISLAVA – Počas posledných niekoľko rokov sa čaj a káva stali populárne nápoje, po ktorých siaha každý po zobudení. Obidva nápoje majú niekoľko výhod. Ktoré to sú a čo je lepšie piť ráno?

Ak sa ráno neviete rozhodnúť medzi kávou a čajom, klikli ste na správny článok. Nižšie uvedieme niekoľko výhod, ale aj nevýhod, prečo by ste mali piť viac kávu alebo naopak.

Čaj

Výhody:

1. Znižuje risk rakoviny

Čaj je po vode považovaný za druhý najviac konzumovaný nápoj na svete. Poznáme štyri základné druhy čaju – biely, zelený, oolong a čierny. Všetky tieto druhy sú z rovnakej rastliny s názvom Cmellia sinensis. Z tohto dôvodu majú všetky rovnakú funkciu – znižujú riziko rakoviny. Čaj môže z dlhodobého hľadiska znížiť riziko vzniku rakoviny. Napríklad polyfenoly nachádzajúce sa v čiernom čaji údajne zabíjajú rakovinové bunky a znižujú rast nádorov prsníka.

2. Zvyšujú produktivitu

Vyššie spomenutý odrody (čierny, biely, zelený, oolong) obsahujú viac alebo menej kofeínu na šálku. Kofeín je stimulant, ktorý zlepšuje bdelosť, keď ľudia zaspávajú alebo sa cítia vyčerpaní. Väčšina čajov má v porovnaní s kávou mierne množstvo kofeínu. V niektorých výskumoch sa priemernému dospelému neodporúča viac ako 400 mg denne, takže čaj je pre ľudí jedným z najlepších spôsobov, ako im rýchlo dodať energiu, s približne 47 mg kofeínu na šálku. Na rozdiel od kávy, keď sa skutočne dostanete z opitosti s kofeínom, čaj vám môže pomôcť prežiť pracovný deň s pozitívnymi pocitmi.

3. Ľahký na prípravu

Čaj sa robí veľmi jednoduchými krokmi. Naozaj potrebujete iba prevarenú vodu a čajové vrecúško alebo sypaný čaj. Veľa druhov čajov nájdete v obchodoch. Medzitým na kávu potrebujete stroj. Na trhu sú skutočne rôzne druhy čajov, z ktorých si zákazníci môžu vybrať, ktorý druh skutočne chcú piť alebo ktorý sa im zdá najvhodnejší.

Nevýhody:

1. Horší spánok

Čaj obsahuje tanín – chemickú zložku, ktorá pôsobí eufóriou a vytvára pocit uvoľnenia, preto sa pri pití čaju budete cítiť ospalí. Naproti tomu zloženie čaju obsahuje aj ďalšiu zložku, kofeín, ktorý je účinný pri udržiavaní koncentrácie a bdelosti. Niektorí preto čelia nespavosti alebo iným poruchám spánku.

2. Pitie čaju na prázdny žalúdok je nezdravé

Keď sa ráno zobudíte, vaše telo má málo energie, pretože potrebuje jedlo, aby sa nabilo. Ak si po výdatnom spánku ako prvú vec dáte šálku čaju, na žalúdku to zanechá vážne následky. Tráviace šťavy sa uvoľňujú na trávenie čaju, ktorý tvorí tekutinu s nízkym pH. To môže spôsobiť žalúdočne vredy a je to ideálne miesto pre usadzovanie baktérií, ako je Helicobacter pylori.

Káva

Výhody:

1. Zvyšuje energiu

Káva môže pomôcť ľuďom cítiť sa menej vyčerpane a zvýšiť pozitívnu energiu, pretože obsahuje kofeín, najčastejšie stimulovaný prvok na svete. Kofeín sa pred cestou do mozgu vstrebáva priamo do krvného obehu. Tu táto zložka blokuje uvoľňovanie inhibítora neurotransmiteru nazývaného adenozín. Keď je adenozín blokovaný, hladiny neurotransmiterov norepinefrínu a dopamínu sa zvyšujú, čo spôsobuje, že nervové bunky zvyšujú svoju schopnosť viesť nervové impulzy v celom tele.

2. Zabraňuje chorobám

Podľa mnohých hypotéz je káva spojená s nižším výskytom mnohých iných chorôb. V skutočnosti vás konzumácia kávy môže ochrániť pred určitými druhmi rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, kolorektálneho karcinómu, Parkinsonovej choroby a tak ďalej. Pitie kávy znamená, že konzumujete vysoký obsah antioxidantov v káve. To spôsobuje zníženie zápalu v mozgu, ktorý je priamo spojený s kognitívnou funkciou, čo spôsobuje chronické ochorenie spojené s mozgom.

3. Bojuje s depresiou a zlepšuje náladu

V harvardskej štúdii z roku 2011, ktorá bola zverejnená, tí, ktorí pili štyri šálky kávy denne, mali o 20 percent nižšie riziko depresie ako ostatní. Káva vám nielen pomáha zostať bdelým, ale aj šťastným bez akéhokoľvek stresu, čo zlepšuje kvalitu života človeka. Stimulačné vlastnosti, ktoré sa nachádzajú v káve, môžu zmierniť príznaky depresie, takže ľudia majú teraz tendenciu piť viac kávy ako pozitívny spôsob, ako predchádzať tlaku a pozitívne si zlepšiť náladu.

Nevýhody:

1. Nespavosť

Kofeín je zodpovedný za blokovanie adenozínu v nervovom systéme, preto udržuje mozog a telo v bdelom stave. Stimulačný účinok kofeínu môže byť dlhší, čo vedie k poruchám spánku. Keď trpíte zlým spánkom, máte sklony k únave a chcete nájsť typ nápoja, ktorý by vám energiu zvýšil. Väčší príjem kofeínu má za následok nedostatočný spánok a konzumáciu kávy. Tento cyklus sa bude postupne opakovať ako zlozvyk, ktorý zvyšuje riziko nespavosti.

2. Zvyšuje zdravotné riziká

Ak pijete priveľa kávy denne, spôsobuje to veľa zdravotných problémov, nielen vášmu spánku. Konzumácia kofeínu spôsobuje, že telo nadmerne stráca vápnik, ktorý je vylučovaný močom. Navyše, kávičkári sa zaoberajú potenciálnymi problémami, ako je osteoporóza, kde sú kosti údajne menej husté a slabšie. Nadmerné pitie kávy spôsobuje príliš vysoký krvný tlak, cukrovku alebo bolesti žalúdka.

Čaj alebo káva je skutočne jedným z najznámejších ranných nápojov. Niektorí ľudia však tvrdia, že majú tendenciu uprednostňovať čaj pred kávou alebo naopak. Možno neexistuje správna odpoveď, pretože to úplne záleží od ľudí, ktorí ich konzumujú. Je nepoprierateľné, že šálka kávy alebo čaju dodávajú dávku energie, ktorú každý z nás potrebuje, najmä v pondelok.