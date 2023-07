Financovanie samospráv by malo byť viazané na mix daní, uvádza SaS: Názor vyjadrila aj prezidentka Čaputová

BRATISLAVA - Financovanie samospráv by malo byť viazané na mix daní, a to na výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), dane z príjmov právnických osôb (DPPO), ako aj dane z pridanej hodnoty (DPH). Doteraz sú samosprávy financované len z DPFO. Uviedli to predstavitelia SaS, poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič a Martin Barto, člen rady pre ekonomický rast. Financovanie samosprávy by podľa nich malo byť decentralizované.