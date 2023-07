Nebezpečné kvapky do očí: Ak používate TIETO, prestaňte s tým! Sťahujú ich z trhu

Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov. Tí by ho mali vrátiť do lekárne, v ktorej bol vydaný. "Pokiaľ to nie je možné, pacienti môžu liek vrátiť do hociktorej inej lekárne," priblížila hovorkyňa.

archívne video

Očné kvapky sa používajú pri liečbe glaukómu s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou. "Po stiahnutí lieku z trhu sú pre pacientov dostupné iné lieky s rovnakou účinnou látkou, pričom rozhodnutie o vhodnej liečbe je v kompetencii ošetrujúceho lekára," dodala Matiašová.