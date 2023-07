Rezort školstva chce určiť sumy maximálneho ročného školného za externé štúdium

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce určiť sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2024/2025 pre jednotlivé študijné programy v externej forme štúdia. Vyplýva to z opatrenia, ktoré rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom návrhu opatrenia je určiť maximálne sumy ročného školného, ktoré sa týkajú verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl a sú určené pre študijné programy poskytované v externej forme štúdia. "Pri určení maximálneho ročného školného sa zohľadňuje dotácia pripadajúca na jedného študenta podľa metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy," vysvetlil rezort školstva v predkladacej správe.

Archívne video: Gröhling k novele vysokoškolského zákona: Skráti externé štúdium, upraví aj voľbu rektora

Zo zverejneného materiálu vyplýva, že suma maximálneho ročného školného závisí od ekonomickej náročnosti. "Tá sa v súčasnosti zohľadňuje v závislosti od študijného odboru, v ktorom sa získava vysokoškolské vzdelanie, absolvovaním príslušného študijného programu a stupňa získavaného vysokoškolského vzdelania. Preto je potrebné určiť rôzne sumy maximálneho ročného školného v jednotlivých študijných odboroch, respektíve študijných programoch v príslušnom študijnom odbore," vysvetľuje ministerstvo školstva v predloženom materiáli.

Najmenej budú platiť študenti humanitných odborov

Najnižšie maximálne ročné školné majú mať študenti študijných odborov filozofia, historické vedy, politické vedy, právo, psychológia, sociálna práca, sociológia a sociálna antropológia, teológia či vedy o umení a kultúre. Na prvom stupni by mali študenti týchto odborov platiť 1760 eur, na druhom 2490 eur a na treťom 4960 eur. Na treťom stupni by maximálnu výšku školného v hodnote 4960 eur mali platiť aj študenti odborov ekonómia a manažment, filológia, logopédia a liečebná pedagogika, mediálnych a komunikačných štúdií, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, učiteľstva a pedagogických vied, umenia a vied o športe.

Najvyššie školné budú mať zubáry a veterináry

Najvyššie maximálne ročné školné majú platiť študenti odboru veterinárske lekárstvo. Na prvom stupni to má byť suma 6750 eur, na druhom 9410 eur a na treťom 8780 eur. V prípade spojeného prvého a druhého stupňa to bude 7820 eur. Študenti zubného lekárstva by za spojený prvý a druhý stupeň mali platiť 5650 eur a za tretí stupeň štúdia 13.510 eur. Dátum účinnosti sa navrhuje od 1. septembra z dôvodu, aby boli sumy maximálneho ročného školného pre jednotlivé študijné odbory známe v dostatočnom predstihu.