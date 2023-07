Stovky nových pracovných miest na Slovensku? Nemecký investor spúšťa výrobu v TOMTO meste

(Zdroj: Getty Images)

DETVA – Či už sa na strednom Slovensku pozrieme na to mieru nezamestnanosti alebo na výšku priemernej mzdy, nedostatkov sa nájde vždy neúrekom. Situácia by sa však mohla už onedlho zmeniť. V Detve vyrastie nový montážny závod, ktorý by do regiónu mohol priniesť množstvo nových pracovných miest. Nemecký investor sa dnes netají ani tým, že v budúcnosti čaká aj ďalšie rozširovanie.

Miera nezamestnanosti v sa v Detve pohybuje okolo piatich percent. Už onedlho by mohol nové pracovné príležitosti do regiónu pritiahnuť nemecký investor podnikajúci v obalovom priemysle, informoval portál RTVS. „Je to výroba s pridanou hodnotou, čiže potrebujú tam ľudí vzdelaných, odborne zdatných. Takže sme naklonení takejto investícii a veľmi radi ju privítame. Možno nám to vráti aj nejakých ľudí zo zahraničia domov,“ uviedol primátor Detvy Branislav Baran.

Nový montážny závod by mal podľa plánov poskytnúť prácu až 200 zamestnancom, v budúcnosti by však mohli ďalšie pozície pribudnúť.

V budúcnosti plánujú ďalšie pracovné miesta

„Pracujeme na tom, aby sa tento závod mohol ešte rozšíriť, aby spoločnosť mohla zamestnať ešte viac ľudí. Aby sa to dalo, aktuálne pracujeme na dohode so štátom o vybudovaní cesty do priemyselného parku, ktorá by mala viesť mimo intravilánu mesta Detva,“ priblížila Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického kraja.

Investor plánuje v montážnom závode zriadiť jednozmennú prevádzku, ktorej pracovníci by vykonávali svoju činnosť v oblasti mechanickej a elektrickej montáže.

Nový objekt by bol lokalizovaný tam, kde by vyhovoval obom stranám - zamestnancom aj nemeckému investorovi. „V Detve sme našli dobrú zhodu s priemyselným parkom. Ten ponúka popri dostupnosti priestorov prémiovej kvality aj stravovacie, bezpečnostné a ďalšie služby priamo v areáli, ktoré budú prínosom pre efektivitu našej prevádzky,“ uviedol zástupca investora Eckhard Böker.

Primátor mesta Detva už avizoval, že prevádzka by sa mohla spustiť už začiatkom roka 2024. Prví zamestnanci montážneho závodu by sa tak mohli na svoje budúce zamestnanie začať pripravovať už túto jeseň.