Vládu čaká ďalšie stretnutie: Rokovať bude o zvýšení úhrad za ťažbu zlata či o príspevku na deti

BRATISLAVA - Príplatok k prídavku na dieťa a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi by sa mohli v auguste jednorazovo zvýšia o 100 eur. Rovnakú sumu by mohli dostať aj náhradní rodičia, ktorí namajú nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Vyplýva to z nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.