Šeliga opätovne žiada disciplinárne konanie Žilinku, ten to označil za kampaň

BRATISLAVA - Člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga podal druhý podnet prezidentke Zuzane Čaputovej, aby iniciovala disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Argumentuje využívaním paragrafu 363 Trestného poriadku a závermi Ústavného súdu (ÚS) SR. Žilinka to považuje za štvavú kampaň.

Šeliga tvrdí, že podľa ÚS Žilinka 26-krát porušil zákon tým, že on a Generálna prokuratúra (GP) SR rozhodovali podľa paragrafu 363 ešte predtým, ako bolo vznesené obvinenie voči akejkoľvek osobe. Od disciplinárneho konania očakáva aj prípadné nastavenie mantinelov využívania sporného paragrafu generálnym prokurátorom. Poukázal aj na ďalšie možnosti disciplinárnych postihov voči šéfovi prokuratúry.

VIDEO Poslanci zo strany Demokrati o pochybeniach generálneho prokurátora Maroša Žilinku

Žilinka na sociálnej sieti označil vyjadrenia za nekompetentné útoky, subjektívne politické tvrdenia, klamstvá a účelový výklad nálezu ÚS. Nechce sa preto nechať zatiahnuť "do volebnej kampane jednej z politických strán". Deklaroval, že to neovplyvní jeho "konzistentný prístup k ochrane zákonnosti". Prezidentka ešte koncom júna uviedla, že v odôvodnení rozhodnutia ÚS SR v súvislosti s paragrafom 363 Trestného poriadku sú aj vety, ktoré môžu byť podkladom pre podanie disciplinárneho podnetu. Nevylúčila, že podnet podá. Podľa vlastných slov to ešte bude zvažovať.