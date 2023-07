Ficov odkaz na oslavách Cyrila a Metoda: Čaputovú a vládu kritizoval za postoj k našim dejinám!

NOVÉ ZÁMKY – Zaznela kritika na adresu vlády aj prezidentky. Strana Smer-SSD zorganizovala celoslovenské oslavy príchodu vierozvestcov Sv. Cyrila a Sv. Metoda na Slovensko. Ich dejiskom sa stali Nové Zámky. Predseda strany Robert Fico počas nich skritizoval Zuzanu Čaputovú ako aj predošlé vládne garnitúry, ktorým šéfoval Igor Matovič a Eduard Heger. Obul sa však aj do predsedu parlamentu Borisa Kollára.

„Je hanba, ako najvyšší ústavní činitelia odignorovali doslova a do písmena, jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov Slovenskej republiky. Okrem omše v Nitre, a okrem tohto podujatia v Nových Zámkoch sa prakticky na Slovensku neorganizuje nič,“ vytkol im. Podľa neho to vyzerá tak, ako keby tento sviatok pre prezidentku či šéfa vlády ani neexistoval. Hanbí sa aj za to, ako sa táto a predchádzajúca vláda stavali k Matici slovenskej.

„Strana SMER - SSD nebude nikdy opomínať štátotvorné sviatky a zastúpi aj štát, ak ho riadia kultúrni bezdomovci,“ dodali sociálni demokrati. Fico túto príležitosť využil aj na to, aby predstavil známe mená na kandidátke Smeru. Pred davom však vystúpili aj ďalší čelní predstavitelia strany. Osláv sa zúčastnil aj šéf SNS Andrej Danko.

