Srdcervúci odkaz do neba: Bola to odvážna a statočná žena! Kolegovia v šoku zo smrti Ľubice, ktorej život zobrala nehoda

PODKRIVÁŇ – Je len málo osôb, ktoré by spravodlivosti a obyčajným ľuďom pomohli tak, ako to svojou prácou dokázala Biela vrana zo stredného Slovenska Ľubica Lapinová. Pri svojom boji za spravodlivosť prišla o veľa, nikdy sa však nevzdala. Kandidátka hnutia OĽaNO ešte v nedeľu navštívila folklórny festival, domov sa však už nevrátila. Na bojovníčku proti neprávostiam dnes už len spomínajú jej kolegovia.

Aktivistke a bývalej kontrolórke v Národnom lesníckom centre vo Zvolene sa za život podarilo mnoho vecí. Za svoju prácu, ktorou dopomohla v boji proti neprávostiam, bola Ľubica Lapinová ocenená aj cenou Biela vrana. Ňou sa môže pýšiť len zopár ľudí, ktorí boli ochotní brániť pravdu a spravodlivosť. Na výnimočnú ženu dnes spomínajú aj jej bývalí kolegovia.

„Rozprával som sa s kolegom, ktorý s ňou mal takisto veľmi dobrý vzťah a žiaľbohu je to pravda,“ povedal k úmrtiu Lapinovej exminister Ján Mičovský. „Udialo sa to včera pri návrate z Folklórnych slávností v Detve. Ľubka nešoférovala. Je to pre mňa veľmi smutná správa, ako aj pre mnohých ďalších, pretože sme boli roky v kontakte a snažili sme sa spoločne bojovať. Bola to veľmi odvážna a statočná žena, ktorá sa postavila proti podvodom v Národnom lesníckom centre, za čo bola dlhé roky znevažovaná protiprávne,“ dodal pre portál Plus jeden deň.

„Starala sa o svoju starú mamku, ktorá jej zomrela asi pred rokom. Rozprával som sa s ňou asi pred týždňom. Tí, čo sa voči nej zachovali tak, ako sa zachovali, nech si spytujú svedomie. Bola to senzačná žena,“ povedal so zlomeným hlasom.

Na Bielu vranu zo stredného Slovenska spomínajú aj ľudia z organizácie Transparency International, s ktorými spolupracovala pri viacerých udalostiach. „Slovensko opustila vzácna whistleblowerka. Cez víkend pri tragickej nehode zahynula Ľubica Lipanová, ocenená Biela vrana, s ktorou sme spolupracovali i my v Transparency“ píšu na sociálnej sieti. Na ich spoločných podujatiach inšpirovala ľudí svojim osobným príkladom boja proti nekalostiam.

„Verejnosť oslovila svojou odvahou, ľudským prístupom a empatiou, ale aj vytrvalosťou a pevnými zásadami. Témou ochrany oznamovateliek a oznamovateľov nekalého konania žila i po uzatvorení jej niekoľkoročného sporu, zdieľala svoje skúsenosti s inými, zároveň si však rada vypočula, ako sa rozširujú možnosti boja proti korupcii a na ochranu tých, ktorí sa rozhodnú nemlčať o neprávostiach v zamestnaní,“ píšu jej bývalí spolupracovníci.

SLOVENSKO OPUSTILA VZÁCNA WHISTLEBLOWERKA🖤 Cez víkend pri tragickej nehode zahynula Ľubica Lapinová, ocenená Biela... Posted by Transparency International Slovensko on Tuesday, July 11, 2023

Ľubica bola viac, než „len“ odvážna profesionálka

„Veľmi nás zarmútila správa o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrela „naša“ biela vrana Ľubica Lapinová. Myslíme na jej rodinu aj priateľov a posielame hlbokú spoluúčasť,“ píše na sociálnej sieti Biela vrana. „Mnohí si Ľubku budú pamätať najmä, ako odvážnu whistleblowerku. Ako kontrolórka Národného lesníckeho centra upozornila na nezrovnalosti pri tendri za vyše 700-tisíc eur,“ dodávajú.

„Ľubka však bola oveľa viac než 'len' odvážna profesionálka. 'Ospravedlňujem sa, zhadzovala som sneh zo strechy,' je jedna z prvých správ, ktoré nám napísala. (...) Ďakujeme, za všetko, Ľubka. Nezabudneme na Tvoje životné motto: 'S pravdou zájdete ďalej, ako s lžou. Bola som tak vychovávaná, že keď vravím pravdu, nemám sa do čoho zapliesť',“ spomínajú na Ľubicu v združení.

🤍 ODPOČÍVAJ V POKOJI, ĽUBI Veľmi nás zarmútila správa o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrela „naša“ biela... Posted by Biela vrana on Tuesday, July 11, 2023

Osudnou sa jej stala dopravná nehoda

Ľubica Lapinová zahynula pri čelnej zrážke dvoch aut v nedeľu pri návrate z folklórneho festivalu. K nehode došlo vo večerných hodinách na na ceste I/16 v smere na Lučenec a pravdepodobne sa pod ňu podpísal mikrospánok jedného z vodičov. K rodine sa už nevrátila ani jej príbuzná, ktorá a stala tiež obeťou tejto tragickej nehody.

Vyšetrovateľ vo Zvolene už začal trestné stíhanie pre usmrtenie, do konania budú pribratí aj znalci z odboru dopravy a zdravotníctva. Obom vodičom bol odobratý biologický materiál na zistenie prípadnej prítomnosti alkoholu. "Presná príčina nehody, ako aj ďalšie okolnosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.