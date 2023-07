Poznáme prvé predpovede na august: Počasie nám dá zabrať, čaká nás peklo na zemi!

BRATISLAVA – Júl nám dáva poriadne zabrať. Vysoké teploty presahujúce 30 stupňov Celzia aktuálne sužujú veľkú časť Európy. Okrem južanov o tom svoje vieme aj my na Slovensku. Júl teda začal tak, ako sa na letný mesiac patrí. Ochudobnení o teplo by sme však nemali byť ani v auguste. Naznačujú to aktuálne predpovede.

Archívne video: Prvý deň letnej sezóny 2023 na kúpalisku na Ostrove

Ak máte radi teplé dni podobné tým, ktoré máme teraz, máme pre vás dobré správy. Tí ostatní, ktorí horúčavy veľmi „nemusia“, sa však nepotešia. August má byť totiž horúci a je dosť možné, že v tomto ohľade predbehne aj júl.

August, ktorý už beztak radíme k najteplejším mesiacom v roku, by mal byť tento rok v porovnaní s dlhodobým priemerom ešte horúcejší. Nadpriemerne teplý by mal byť dokonca ešte aj september. Upozornil na to portál imteo.sk. „Priemerná najvyššia teplota na Slovensku v mesiaci august je +27,2 °C a odchýlka by sa mohla pohybovať od 1 do 1,5 °C nad priemerom. Na Záhorí a na Považí by dokonca mohlo byť v priemere až o 2 °C teplejšie,“ uviedli.

Z pohľadu zrážok by mal byť august normálny a nemal by sa veľmi odchyľovať od priemeru. Priemerné zrážky počas augusta sú 52,4 mm. O niečo suchšie by mohlo byť na severozápade Slovenska. Nadpriemerné zrážky sa neočakávajú. Podľa ECMWF by malo byť aj o niečo menej veterno, ako býva zvykom. Ide však len o zanedbateľnú odchýlku.