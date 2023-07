Hamran obhajoval konanie polície v prípade vraždy Andrey: Drsná kritika od exvyšetrovateľa!

BRATISLAVA - Policajný prezident Štefan Hamran na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že polícia v prípade Andrey, ktorú brutálne zavraždil stalker Ján, spravila všetko. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek to však vidí inak.

Matku dvoch chlapcov 39-ročnú Andreu brutálne zavraždil Ján M. v Dubnici nad Váhom. Sestra zavraždenej neskôr uviedla, že celá rodina sa niekoľkokrát obrátili na políciu, pretože Ján Andreu obťažoval dlhšie. Údajne sa im vyšetrovateľ aj vysmial. Na políciu sa zniesla vlna kritiky, ľudia a aj prevažne opoziční politici mali pocit, že muži zákona nespravili všetko, aby zamedzili tragédii, ktorá sa nakoniec stala.

Policajný prezident Štefan Hamran v utorok usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej vysvetlil , podľa neho, správny postup polície v tomto prípade. Vyhlásil, že policajt, ktorý sa prípadu venoval, urobil maximum, dokonca dal nebohej žene aj súkromné telefónne číslo, aby sa mu v prípade problémov ozvala.

Chronológia prípadu

Šéf polície na tlačovej konferencii zverejnil aj chronológiu prípadu, podľa ktorej sa s obvineným Jánom M. Andrea spoznala v roku 2020. Ona aj jej rodina s ním udržiavali priateľské vzťahy až do januára 2021. Neskôr, 28. júla 2021 bola Andrea na polícii, kde oznámila priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Podozrivého Jána M. predvolali na výsluch, no on si neprevzal zásielky a nedalo sa mu ani dovolať.

Galéria fotiek () Štefan Hamran informuje o prípade brutálnej vraždy Andrey v Dubnici nad Váhom

Zdroj: Topky/Maarty

V decembri 2021 oznámila priestupok proti občianskemu spolunažívaniu Andreina matka. Policajti vypočuli jej rodinu a vo februári 2022 vzniesli Jánovi M. obvinenie. Obvineného Jána sa však podarilo vypočuť až 18. marca v Čadci. Hamran uviedol, že policajt z Dubnice nad Váhom sa sám iniciatívne spojil s policajtmi v Čadci, ktorí mu povedali, že obvinený sa nespráva štandardne. 29. marca dorazil do Dubnice originál z výsluchu a policajt podal Okresnému súdu v Trenčíne návrh na vydanie príkazu na vyšetrenie Jánovho duševného stavu.

Galéria fotiek () Štefan Hamran informuje o prípade brutálnej vraždy Andrey v Dubnici nad Váhom

Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek () Štefan Hamran informuje o prípade brutálnej vraždy Andrey v Dubnici nad Váhom

Zdroj: Topky/Maarty

Ján však neprestal Andreu kontaktovať a policajt požiadal o vydanie súhlasu na Jánovo zadržanie. Po obvineňom vyhlásili pátranie 3. mája. Zadržal ho až o 11 dní Andrein manžel, keď sa Ján objavil na ich rodinnej opekačke. Dva dni pobudol vo väzbe a 24. augusta mu trestné stíhanie zastavili. Znalec z odvetvia psychiatrie uňho konštatoval nepríčetnosť a povedal, že jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný a požadoval ústavné liečenie. Jána eskortovali na psychiatrické oddelenie, z ktorého ho však vo februári 2023 prepustili na slobodu.

Galéria fotiek () Štefan Hamran informuje o prípade brutálnej vraždy Andrey v Dubnici nad Váhom

Zdroj: Topky/Maarty

Policajný prezident vyzdvihol prácu policajta, ktorý sa prípadu venoval. "Takto by to malo vyzerať," povedal s tým, že uvažuje, že ho odmení.

Kritika od bývalého vyšetrovateľa

Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek však úplne nesúhlasí s Hamranovými vyjadreniami. "Na prvý pohľad a pre neznalého postupov vo vyšetrovaní vyjadrenie prezidenta PZ Hamrana k obhajobe postupu polície v prípade zavraždenia „Andrey“ páchateľom Jánom M. je logické a bez akýchkoľvek pochybností – polícia vykonala všetko a dokonca niečo naviac. No to je len na prvý pohľad. Skutok, ktorý bol oznámený zavraždenou polícii ešte v polovici roku 2021 bol najprv políciou právne kvalifikovaný ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Tento rovnaký skutok vraj po úsudku policajtov o vyše pol roka právne prekvalifikovali z dôvodu, že „sa páchateľ trestného stíhania vyhýba“ (malo byť správne uvedené vyhýba sa priestupkovému konaniu) a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania, z ktorého zároveň obvinil Jána M," napísal Šátek na sociálnej sieti.

Podľa neho nie je pravdivé tvrdenie, že skutok, ktorý bol spáchaný v polovici roka 2021 ako priestup, neskôr prekvalifikovali z dôvodu, že páchateľ sa vyhýba trestnému stíhaniu. "Pretože takýto zákonný dôvod na zmenu priestupku na trestný čin neexistuje. Je takmer isté, že už po podanom trestnom oznámení zavraždenou v roku 2021 a jeho opakovaní matkou zavraždenej v decembri 2021 (ona fakticky podala trestné oznámenie) mal byť daný skutok od začiatku políciou právne kvalifikovaný ako trestný čin a malo byť už vtedy začaté trestné stíhanie a prípadne vznesené podozrivému obvinenie," vysvetlil Šátek.

Galéria fotiek () Zdroj: TASR

"Už tu polícia nesprávne a v rozpore s Trestným poriadkom postupovala (právne podkvalifikovala skutok) a vyše pol roka nezačala trestné stíhanie a nevyužila voči páchateľovi všetky zákonom určené právne inštitúty. V tejto súvislosti je treba pripomenúť, že políciu k trestnému stíhaniu nedonútilo ani druhé trestné oznámenie podané v decembri 2021 matkou zavraždenej, ktoré polícia opakovane „zaevidovala“ len ako oznámenie o priestupku. Ďalšia nedôslednosť a značná pomalosť polície je dokumentovaná tým, že nebola schopná Jána M. zabezpečiť k výsluchu lebo „zásielky vraj nepreberal a na telefonáty nereagoval“. Ani po trestnom oznámení matky v decembri 2021 sa ho polícii nepodarilo vypočuť. Aj v tomto prípade možno postup polície vyhodnotiť ako pomalý, formalistický (predvolanie, telefonáty) a nevyužila všetky zákonné možnosti (napr. policajné predvedenie osoby), nakoniec Jána M. museli pre potreby polície zadržať švagrovia zavraždenej," diví sa bývalý vyšetrovateľ.

Šátek ďalej tvrdí, že v tomto štáte nie je niečo v poriadku, keď polícia vedela, že Ján je nebezpečný pre spoločnosť a musí byť izolovaný od vonkajšieho sveta, no po polroku sa vráti z psychiatrickej liečebne na slobodu a polícia o tom nemá žiadnu informáciu. "Zo všeobecného pohľadu podľa vyjadrenia prezidenta PZ Hamrana vyplýva, že polícia (obvodná, okresná) mala v svojom rajóne štyri mesiace osobu, ktorá bola pôvodne trestne stíhaná za nebezpečné prenasledovanie ženy, ktorá mala dôvodnú obavu o svoj život a zdravie, osobu, u ktorej bola konštatovaná úplná beztrestnosť z dôvodu prítomnosti psychickej poruchy a polícia o jeho prepustení nemala žiadnu vedomosť, nikoho to v polícii nezaujímalo, i keď má v rámci poriadkovej služby takéto informácie v svojom obvode získavať a tiež by ich mala mať v informačnom portfóliu i operatívna zložka okresnej kriminálnej služby. Podceňovanie takýchto informácií a ich nepreverovanie ("nejsou lidi") má pre občanov i veľmi tragické následky," dodal bývalý elitný vyšetrovateľ.