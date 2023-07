Sviatočný deň sa skončil tragédiou: Nehodu pri zastávke mestskej hromadnej dopravy motorkár neprežil

Na motocykli zn. Honda išiel po Magnezitárskej ulici, v smere od križovatky ulíc Magnezitárska - Želiarska. "Pred zastávkou mestskej hromadnej dopravy na Želiarskej ulici pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky," uvádza s tým, že narazil do obrubníka, pričom zišiel z cesty a následne narazil do dopravného značenia aj do betónového pätníka telekomunikačného stĺpa.

TRAGICKÝ ZÁVER SVIATOČNÉHO DŇA Včera popoludní viedol 60–ročný vodič motocykel zn. Honda po Magnezitárskej ulici v...

"Motocykel po náraze odrazilo do tam zaparkovaného vozidla zn. Peugeot a vodiča z motocykla vymrštilo," dopĺňa. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.