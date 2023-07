DUNAJSKÁ STREDA - Jar a leto sú pre väčšinu Slovákov mimoriadne obľúbené obdobie roku - príroda sa prebúdza k životu, depresívne obdobie končí a ortuť teplomera konečne vystúpi na viac ako 15 stupňov Celzia. No spolu s týmto obdobím ide ruka v ruke aj neriešenie otázky zelene. Motoristom v dunajskostredskom okrese už dlhší čas znepríjemňujú jazdu autom rozkošatené stromy. A kvôli nim nie je poriadne vidno tabule informujúce o vjazde do obce. Čo na to kompetentní?

Zelené stromy, pučiace kvety, štebotajúce vtáky - to je realita posledných dní a týždňov po tom, ako sme zime a chladnému počasiu dali definitívne zbohom. Príroda sa začala prebúdzať k životu. Avšak, motoristi z dunajskostredského okresu a blízkeho okolia sa však musia pasovať s istými nepríjemnosťami. Rozkošatené stromy a kry totiž natoľko zasahujú do cesty, že často zakrývajú aj informačné tabule o vstupe do obce a výjazde z nej. To spôsobuje, že vodiči, ktorí bežne trasami, kde tento problém je, nejazdia a nevedia o ňom, musia následne prudko brzdiť, aby dodržali maximálnu povolenú rýchlosť. Tá v obci je určená na 50 kilometrov za hodinu.

VIDEO Vodiči v dunajskostredskom okrese hromžia: Zle viditeľné tabule a prudké brzdenie! Kedy dôjde k náprave?

Na tento problém sme nedávno narazili na trase z okolia Dunajskej Stredy do Bernolákova. Podľa navigácie sme mali prechádzať cez Holice, Zlaté Klasy, Hrubý Šúr, Senec až na koniec Bernolákova. Na problém so zle viditeľnými tabulami sme narazili asi v polovici cesty - a to konkrétne v obci Eliášovce. Tabulu sme si všimli na poslednú chvíľu, a preto sme museli prudko brzdiť. Tento scenár sa opakoval niekoľkokrát. Napríklad, v obci Horné Janíky bola zase zle viditeľná tabuľa o konci obce. Vo všetkých prípadoch išlo o obce spadajúce pod dunajskostredský okres. Do dnešného dňa tento problém však vyriešený nie je, zisťovali sme preto dôvody a dátum, kedy sa rozkošatenej zeleni budú kompetentní venovať.

Galéria fotiek () Zdroj: SSC

Napísali sme preto na Slovenskú správu ciest. Odtiaľ nám však prišla jasná odpoveď. "SSC je správcom ciest I. triedy. Uvedené komunikácie sú cesty II. triedy, ktoré sú v správe samosprávneho kraja. Obráťte sa preto s otázkami na samosprávny kraj, v tomto prípade Trnavský," informoval nás Martin Guzi z komunikačného odboru spoločnosti.

Otázky sme preto zaslali na trnavskú župu, odkiaľ sme už dostali jasnejšie odpovede. Podľa vedúceho pracovníka Správy a údržby ciest Trnavského kraja stredisko Šamorín Štefana Stiftera by mal byť tento problém onedlho vyriešený. "Dňa 06.07.2023 máme naplánované odstránenie zelene postupne na celom obvode," uviedol pre Topky.sk. Inými slovami - tabule v predmetných obciach by od štvrtku nemala zakrývať žiadna zeleň.

Galéria fotiek () Zdroj: SSC

