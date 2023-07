Progresívne Slovensko predstavilo svoj program a tím pre naštartovanie ekonomiky

"Chceme, aby mohli ľudia na Slovensku prežiť kvalitný život a naplniť svoj potenciál a nemuseli odchádzať za lepšími podmienkami do zahraničia," vyhlásil Šimečka. Na to je podľa neho potrebné, aby Slovensko malo fungujúcu ekonomiku a udržateľné verejné financie. "Musíme znovu naštartovať ekonomiku a výrazne ozdraviť verejné financie. A ak nám záleží na dôstojnej budúcnosti pre všetkých ľudí na Slovensku, potrebujeme tiež využiť prechod na zelenú ekonomiku a uchopiť ho ako šancu," dodal. Zelená transformácia je podľa neho zároveň príležitosťou pre inovácie a nové pracovné miesta.

archívne video

Ekonomický expert PS Štefan Kišš uviedol, že je potrebné zaviesť adresné opatrenia pre tých, ktorých zasiahla inflácia a nárast životných nákladov, no zároveň sú podľa neho potrebné aj systémové opatrenia v energetike, poľnohospodárstve či na trhu s bývaním. Systémové opatrenia majú podľa neho pomôcť v budúcich nečakaných udalostiach. "Zároveň si uvedomujeme, že slovenská ekonomika potrebuje reformy a investície do oblastí, ako je školstvo a zdravotníctvo," dodal v súvislosti s tým, že PS sa chce zamerať na investície podľa princípu hodnoty za peniaze.

Nevyužitý potenciál slovenských malých firiem a jednotlivcov

Odbyrokratizovanie podnikania, digitalizácia a podpora konkurencieschopnosti sú podľa podpredsedu PS Michala Trubana hlavné oblasti, kde je potrebné podporiť nevyužitý potenciál slovenských malých firiem a jednotlivcov. "Máme biznisplán pre budúcnosť, ktorý sa zakladá na systematickej podpore podnikavosti," uviedol. Medzi hlavné návrhy hnutia zaradil takzvané mikropodnikanie s minimálnou byrokraciou alebo možnosť podnikať od 16 rokov. Truban dodal, že ten, kto by mal v mikropodnikaní obrat do 10.000 eur ročne, by mohol využiť osobitný účet, z ktorého by mu štát strhával trojpercentnú daň. Vyhol by sa tak účtovníctvu, daňovej byrokracii či odvodom.

Dotácia na obnovu rodinných domov

Člen predsedníctva Ivan Štefunko povedal, že udržateľnosť verejných financií sa nedá oddeliť od zelenej transformácie. "Rozvoju zelenej energie najviac pomôžeme tak, že z neho budú benefitovať domácnosti aj firmy. Jedným z príkladov je projekt obnovy domov, ktorý bude ľuďom šetriť energie, poskytne príležitosti slovenským firmám a zvýši zamestnanosť," uviedol. PS chce podľa Štefunka zaviesť dotáciu na obnovu rodinných domov až do výšky 100 %, podľa výšky príjmu žiadateľa.

Expertka PS na kreatívny priemysel Zora Jaurová uviedla, že ekonomika 21. storočia je a bude stále viac založená práve na ideách, inováciách a kreativite. "Tými, ktorí ju ženú vpred, sú často práve podnikaví jednotlivci a malé firmy, ktoré dokážu posúvať hranice inovácie a prinášať do ekonomiky vysokú pridanú hodnotu," priblížila Jaurová. Vyššia podpora individuálnej kreativity a tvorivosti podľa nej povedie k zvyšovaniu životaschopnosti ekonomiky, a tým aj k zvýšeniu kvality života na Slovensku.