Celkový nárast miezd v tomto roku sa má pohybovať na úrovni 20%

BANSKÁ BYSTRICA - Vedenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) od začiatku tohto roka pristúpilo k systematickému zvýšeniu miezd svojim zamestnancom. Urobilo tak v niekoľkých krokoch s cieľom finančne ich motivovať. Reaguje tak aj na neustále zvyšovanie cien tovarov a služieb. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu BBRSC Martina Straková s tým, že po vyhodnotení uplynulého roka vždy prebieha prerokovanie možnosti valorizácie miezd so zástupcami odborového zväzu.

Prvým krokom smerujúcim k zvýšeniu platov zamestnancov BBRSC bola od 1. januára valorizácia základov miezd o sedem percent. Druhým stanovenie tzv. parťáckej odmeny vo výške 50 eur, ktorú vyplácajú mesačne vedúcim pracovných skupín v teréne, čím chcú zvýšiť efektivitu práce. Od júna je to tiež zvýšenie stanoveného "balíka prémií" pre jednotlivé strediská BBRSC z 10 na 12,5 % s možnosťou individuálneho určenia prémií zamestnancom až do výšky 20 % zo základu mzdy.

"Vďaka podpore nášho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja sme mohli pristúpiť aj k štvrtému významnému kroku, a to k skokovému zvýšeniu miezd všetkým pracovníkom individuálne až do výšky 80 eur. Mimoriadnym finančným benefitom pre našich ľudí sú tiež polročné odmeny, ktoré sme im v tomto roku pridelili individuálne až do výšky 60 % zo základu mzdy," konštatoval predseda Predstavenstva BBRSC Martin Turčan.

Tieto kroky boli pre chod spoločnosti a zachovanie životných potrieb zamestnancov nevyhnutné

Podľa neho tieto kroky boli pre chod spoločnosti a zachovanie životných potrieb zamestnancov nevyhnutné. "Teší ma fakt, že vďaka zavedeným kritériám sú finančné prostriedky rozdeľované efektívne podľa zásluh a zodpovednosti, ktorú v spoločnosti jednotlivci nesú. Verím tiež, že zamestnanci pozitívnu zmenu výšky mzdy ocenia a budú mať vyššiu motiváciu pracovať v našej spoločnosti. Celkový nárast miezd v tomto roku sa bude pohybovať na úrovni až 20 %," zdôraznil Turčan. Ako dodal, hoci sú rozpočtové možnosti BBRSC obmedzené a situácia v spoločnosti nie je ľahká, mzdové prostriedky sa podarilo zamestnancom zvýšiť za rekordne krátky čas. Vedenie BBRSC verí, že aj tým priláka nových ľudí.