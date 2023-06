Ďalší trapas OĽaNO: Kučera chcel pre školákov viac telesnej výchovy, nastal presný opak a výsmech od exministra

BRATISLAVA - V posledných mesiacoch, a špeciálne po páde vlády Eduarda Hegera, sme si v parlamente viacerí všimli neuveriteľný legislatívny chaos a neprehľadnosti vo viacerých legislatívnych zmenách. Parlament už, našťastie, nebude o žiadnych zákonoch do volieb rokovať, no aj posledné dni pred letnými prázdninami nastalo veľké faux pas. Môže zaň iniciatívny poslanec za OĽaNO a bývalý športovec Karol Kučera, ktorý chcel pre školákov tri hodiny telesnej výchovy, no nastal presný opak. Môže za to nedotiahnutý zákon!

Radosť Kučeru bola predčasná

Zákon o pridanej hodine telesnej výchovy (dohromady tretej týždenne) vychádzal z iniciatívy poslanca Karola Kučera, ktorý sa okrem iného v minulosti venoval profesionálne tenisu. Dnes ako poslanec presadil zákon o ďalšej hodine telesnej výchovy, z čoho mal radosť, a to aj po tom, ako prezidentka tento zákon nepodpísala, no poslanci prelomili jej veto. "Nakoniec parlament schválil návrat jednej hodiny telesnej a športovej výchovy pre deti na ZŠ od 23. septembra a prelomil tak veto pani prezidentky. Veľmi sa teším," písal ešte 21. júna 2023 nadšený Kučera.

Nastal zvrat, poslanci nedotiahli zákon do legislatívnej dokonalosti, zakročil Bútora

Tento týždeň však nastal nečakaný zvrat, keď ministerstvo školstva pod vedením Daniela Bútoru spravilo k zákonu usmernenie, ktoré im zo znenia zákona prináležilo. Konkrétne ide o usmernenie pre základné a stredné školy od školského roka 2023/2024.

Podľa Bútorových slov nie je potrebná zmena rámcových učebných plánov v štátnom vzdelávacom programe, na základe ktorého majú školy vypracované svoje školské vzdelávacie programy. Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) základná škola splní najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje tri a viac vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy týždenne. Čo sa týka stredných škôl (okrem tanečných, hudobných a dramatických konzervatórií), tie splnia najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje dve a viac vyučovacích hodín tohto predmetu týždenne.

Zo schválených rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu je podľa ministra ustanovená najnižšia hodinová dotácia telesnej a športovej výchovy pre žiakov základných škôl priemerne najmenej dve vyučovacie hodiny v každom ročníku. "Ak má škola vhodné podmienky, na telesnú výchovu môže nad rámec hodinovej dotácie využiť disponibilné (voliteľné) hodiny," povedal Bútora s tým, že ide napríklad o formu výletov, exkurzií či športových výcvikov. Vhodným doplnkom sú podľa neho aj mimovyučovacie aktivity zastrešené projektom Aktívna škola.

Zastavme zlo cez chápadlá kaderníka na minsiterstve, reagoval naštvaný Kučera

Ide tak vlastne o to, že Bútora len využil nepresne napísaný zákon a vydal usmernenie, podľa ktorého nemusia školy nič meniť. To vytočilo samotného Kučeru, ktorý jeho krok označil za trápny. "Som presvedčený, že rodičia chcú, aby deti mali na školách viac telesnej, ako nezmyselnej sexuálnej výchovy, ktorú bývalý kaderník Gröhling cez svoje "chápadlá" na ministerstve pretláča. Zastavme toto zlo v najbližších voľbách," povedal po tomto zistení rozhorčený Kučera.

Na adresu Kučeru prišiel očakávaný výsmech zo strany SASKY

Po tomto kroku ministerstva sa začali pochopiteľne ozývať aj Kučerovi odporcovia, ktorí kroku rezortu tlieskajú. "S poslancom Kučerom som absolvoval veľa debát. Vysvetľoval som mu, čo 3. hodina telesnej spôsobí: Školy budú musieť škrtať matematiku, cudzie jazyky, informatiku. Namiesto nich budú cvičiť na chodbe. Pán poslanec ma nepočúval. Nemal protiargumenty. Reagoval v štýle OĽaNO: urážky, osobné útoky, klamstvá. Klasika. Už ma to ani neprepkvapilo. Viem, že podobne komunikoval aj s riaditeľmi a učiteľmi," povedal okrem iného exminister školstva za SASKU Branislav Gröhling, ktorý poprial voličom ešte pekné leto.

"Takmer štyri roky sme sa poslancom za OĽaNO snažili vysvetliť, že nemôžu dať do zákona povinnú tretiu hodinu telesnej výchovy. Priveľa škôl na Slovensku totiž nemá na to telocvične, nemá pedagógov, nemá peniaze a nemá čas, aby túto zmenu implementovali do rozvrhov," napísala zas SASKA.

Podobne reagovala aj kandidátka Progresívneho Slovenska a manažérska škôl a školských zariadení Ingrid Kosová.

Z čitania s porozumením a matematiku by mal Kučera na vysvedčení za 5, reaguje Most-Híd

Svoj komentár na adresu neželaného "úspechu" Kučerovho zákona pridal aj mimoparlamentný Most-Híd. "Ak by si aj Karol Kučera z hnutia OĽaNO, ktorý vytrvalo obhajoval zavedenie zvýšenie telesnej výchovy na tri hodiny týždenne, zajtra dostal koncoročné vysvedčenie, z čítania s porozumením a matematiky by určite dostal nedostatočnú. Že minimálne tri nie sú viac ako osemnásť by asi nepochopil ani keby opakoval ročník," znie vo vyhlásení Most-Híd.