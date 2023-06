K uzavretiu výkonnostných zmlúv musí dôjsť do konca tohto roka, povedal Fedák

BRATISLAVA - K uzavretiu výkonnostných zmlúv medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vysokými školami musí dôjsť najneskôr do konca roka. Potvrdil to štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák. Vysoké školy už avizovali prostredníctvom svojich reprezentácií, že sú tak ochotné urobiť, len ak dôjde k zvýšeniu financií, ktoré budú smerovať na vysoké školstvo.

Zástupcovia ministerstva školstva, zamestnávateľov, študentov či Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo žiadajú od ministerstva financií zvýšenie rozpočtu na financovanie výkonnostných zmlúv o desať percent, čo predstavuje zhruba 67 miliónov eur.

VIDEO Rezort školstva, zamestnávatelia a študenti vyzývaju ministerstvo financií, aby navýšilo financie pre verejné VŠ alokované zo štátneho rozpočtu, ide o sumu 67 mil. eur

Republiková únia zamestnávateľov tvrdí, že ak si chce Slovensko zabezpečiť kvalitnejších absolventov, na výkonnostné zmluvy treba vyčleniť až 20 percent. "Ide aj o odporúčanie OECD Slovensku, že ak sa bude zavádzať takéto financovanie výkonnostných zmlúv, tak by to mali byť zdroje navyše. Plus je to aj prax z iných krajín, kde sa takéto výkonnostné zmluvy zavádzali," povedal Fedák.

Rezort školstva podľa Fedáka súhlasí s postojom vysokých škôl, keďže vysoké školstvo na Slovensku je dlhodobo podfinancované. "V prípade, že nedôjde k dofinancovaniu, nevieme garantovať, že bude splnený míľnik plánu obnovy a odolnosti," vysvetlil štátny tajomník.

Rada vysokých škôl (RVŠ) SR žiada vládu SR financovať výkonnostné zmluvy minimálne desať percent nad tohtoročný rozpočet vysokých škôl. "V súčasnom stave výrazného podfinancovania na ich realizáciu nebudú mať vysoké školy prostriedky. Preto v prípade nesplnenia tejto zásadnej požiadavky odporúča RVŠ vysokým školám nepodpísať výkonnostné zmluvy," uviedol predseda RVŠ Martin Putala.

Výkonnostná zmluva je podľa Fedáka novým typom finančnej podpory, ktorý je skôr víziou do budúcna a nástrojom na plánovanie zvyšovania výkonov jednotlivých vysokých škôl, bez ohľadu na to ako sa zlepšia ostatné vysoké školy. "To je rozdiel oproti súčasnému financovaniu, kde sa jeden balík rozdeľuje pomerovo medzi jednotlivé vysoké školy na základe ich výkonov z predošlých rokov," dodal.