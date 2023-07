Prezidentka by mala zatlačiť na riešenie kompenzácií pre samosprávy, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová by mala pre kompenzácie cien energií pre samosprávy zavolať premiérovi Ľudovítovi Ódorovi a zatlačiť na okamžité vyriešenie problému. Povedal to predseda Smeru-SD Robert Fico. Prísľub prezidentky, že predstaviteľom samosprávy sprostredkuje stretnutie s premiérom, ktorý ho predtým zrušil, považuje za nedostatočný.

Fico poukázal na to, že v rozpočte na tento rok sa počíta na kompenzácie pre samosprávy so sumou 200 miliónov eur, pričom mestá, obce a vyššie územné celky aktuálne žiadajú iba 108 miliónov. "Tak, ako prezidentka mala zavolať Ódorovi a dať ho do poriadku, tak jemu stačí povedať ministrovi financií, že od neho chce, aby z tých dvesto miliónov eur okamžite 108 pridelil mestám, obciam a samosprávnym krajom," tvrdí.

archívne video Smer tvrdí, že prezidentka Čaputová ožobračuje národ

Poznamenal, že táto suma je len akýmsi "záchranným kolesom" pre samosprávy, ktorých problémy sú omnoho väčšie. "Mestá a obce žijú predovšetkým z dane z príjmu z fyzických osôb, ktorú si s VÚC delia v pomere 70:30. Je pravda, že v Národnej rade SR boli prijaté viaceré zákony, ktoré z týchto príjmov odkrajujú," skonštatoval.

Sociálny dialóg so sociálnymi partnermi

Po voľbách bude podľa neho potrebné, aby nová vláda nadviazala sociálny dialóg so sociálnymi partnermi, okrem odborov a zamestnávateľov aj so samosprávami. "Mestá, obce a župy majú naozaj problém a my im v tomto okamihu tie peniaze musíme dať. Ale ostatné už musí byť predmetom normálnej dohody medzi novou vládou a mestami a obcami," povedal.

Fico dodal, že na tému komunikoval aj s premiérom a plánovanú mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR považuje za vhodnú platformu na riešenie problému. Aj keď napríklad SaS podľa neho avizuje neúčasť a je možné, že niektorí poslanci môžu byť mimo Slovenska, Fico očakáva, že by sa nadpolovičná väčšina parlamentu potrebná na otvorenie rokovania zísť mohla. Ak by parlament dokázal zaviazať vládu uznesením a tá by ho nerešpektovala, považoval by to za "demontáž štátu v priamom prenose".