ROZHOVOR o povolaní DÁMY v červenom: Čo VIDELA na českom exprezidentovi Zemanovi a prečo si ju pamätá hosť s UKULELE

BRATISLAVA - V novodobých mýtoch predstavuje Lady in Red (Dáma v červenom) ženy s tragickým osudom často spojeným s hotelmi. Napríklad v juhokarolínskom Charlstone straší duch prostitútky, ktorú na balkóne hotela Planter zabil blesk. Avšak je to aj názov hotelovej profesie, ktorá nemá nič spoločné s najstarším remeslom ani s nešťastím. O svojej práci Lady in Red nám porozprávala Daniela Brezinová.

V rozhovore sa dočítate:



• čo je pracovnou náplňou Lady in Red a ako sa na ňu školí,

• ako hostia vnímajú jej červenú uniformu a ak sa v nej cíti,

• ako si pamätá stretnutie prezidentky Čaputovej a exprezidenta Zemana,

• čím ju hostia dokážu prekvapiť,

• ako vníma svoju profesiu.

Ako a kde ste sa na profesiu Lady in Red školili?

Na začiatku mi bola príkladom kolegyňa, ktorá už tuto prácu vykonáva vyše desať rokov. Ukázala mi, čo všetko zahŕňa, usmerňovala ma. V tejto profesii ide hlavne o ľudský a individuálny prístup pre každého hosťa, ten som nadobúdala čoraz častejším kontaktom s návštevníkmi. Absolvovala som aj školenie v zahraničí, kde som mohla pozorovať prácu Lady in Red.



Čo je náplňou vašej práce a ako dlho ste už Lady in Red?

Už tri roky a tri predchádzajúce roky som pracovala v hoteli ako recepčná. Lady in Red predstavuje ikonu európskeho luxusu príznačného výlučne pre sieť hotelov Kempinski, jej pracovnou náplňou je orientácia na hosťa. Inak povedané, zameriava sa na jeho potreby, želania, najmä detaily, ktoré vytvárajú celkový dojem z pobytu.

O červenom kostýme a Gentlemen in Red

Nestretávate sa s tým, že pre váš červený kostým majú hostia nemiestne požiadavky?

S nevhodnými požiadavkami hostí som sa nestretla, práve naopak, červený kostým má na nich skôr pozitívny vplyv. Ide o výraznú farbu uniformy, ktorú má v hoteli len jeden človek, preto si ma často rýchlo všimnú a vnímajú ako osobu s dostatkom vedomosti a skúsenosti, na ktorú sa môžu s čímkoľvek a kedykoľvek obrátiť.



Nosíte na každý deň také isté pracovné oblečenie? Alebo sa rôzni, no zakaždým je červené?

Mám červenú pracovnú uniformu, ktorá pôsobí elegantne a nadčasovo a zároveň je aj veľmi pohodlná na nosenie. Celoročne sa skladá zo šiat, saka a červených topánok na nižšom opätku, nakoľko sa zvyknem pohybovať v rámci celého hotela.



Dnes už vraj na tejto pozícii existujú aj Gentlemen in Red. Stretli ste sa už s nimi?

Áno, táto pozícia nie je len o akomsi ženskom koncepte. O Pánoch v červenom som však zatiaľ len počula. Na školení v zahraničí sa zúčastnil aj hotel, kde ho kedysi mali.



O stretnutiach so štátnikmi

Absolvovali ste aj tréning kráľovskej etikety a protokolu. Prišli ste už do kontaktu s členmi nejakej kráľovskej rodiny, prípadne vysokými štátnikmi? Kto z nich vás zaujal?

Najčastejšie som sa dostala do kontaktu so štátnikmi pri rôznych podujatiach a byť ich súčasťou bolo pre mňa a ostatných kolegov cťou. V pamäti mi utkvelo februárové stretnutie - návšteva našej pani prezidentky a bývalého českého prezidenta (išlo o oficiálnu rozlúčkovú návštevu Slovenska exprezidenta Zemana - pozn.red.), kde som mohla byť svedkom ich vľúdneho správania a výnimočného vzťahu medzi našimi republikami. V prípade bývalého českého prezidenta je vidieť jeho autentickosť a spontánnosť počas rozhovorov či komunikácie, ktoré dopĺňal vtipnými poznámkami a to prezrádzalo niečo o jeho osobnosti. Návšteva prezidentov je vždy spojená aj s príchodom ich delegácií.



Ako sa na ne pripravujete?

S maximálnym nasadením a zameraním sa na detaily, ktoré podliehajú najmä bezpečnostným a protokolárnym špecifikám. Samotný príchod takýchto hostí je iný ako za bežných okolností, je pri ňom aj riaditeľka hotela, hotelový manažment a zástupcovia nášho hotela.



Musíte ovládať určitý počet jazykov?

Prevažná väčšina hostí ubytovných v našom hoteli využíva na komunikáciu anglický jazyk, preto je aj pre hotelový personál najdôležitejší. Nie je podmienkou ovládať ďalší jazyk, ale je to považované za výhodu. Aj preto, že popularita Vysokých Tatier, kde pracujem, v zahraničí stúpa a spolu s tým sa zvyšuje aj podiel zahraničných hostí. Keďže počas strednej školy som ešte inklinovala k španielčine, viem sa dorozumieť aj v tomto jazyku, aj keď sa s ním nestretávam príliš často.

O kontakte s hosťami

Vašou úlohou je vytvárať hosťom pobyt šitý na mieru, vedieť odporučiť dobrú reštauráciu, túru alebo miesto vhodné na požiadanie o ruku. Znamená to, že spoznávate okolie na vlastnej koži?

Samozrejme, najlepšie odporúčania sú vždy na základe toho, čo človek sám absolvoval, alebo navštívil. Pretože vie reálne zhodnotiť, či je to pre daného hosťa vhodné alebo nie. Znalosť okolia je aj akousi reklamou na krásne miesta, túry a reštaurácie v okolí. Tri dni pred príchodom dostávajú naši hostia dotazník, v ktorom vypĺňajú rôzne detaily ohľadom ich pobytu a tak už na základe ich odpovedí vieme, či si k nám prišli oddýchnuť, osláviť narodeniny alebo sa napríklad zasnúbiť. Vtedy im radi odporučíme, aby tak urobili napríklad pri romantickej večeri vo vežičke s panoramatickým výhľadom na hory a jazero.



Podľa čoho odhadujete v akej je hosť nálade? Máte napríklad osvedčené spôsoby ako ho nenásilne priviesť na svetlejšie myšlienky?

Jednou z mojich úloh je privítanie hosťa už pri príchode do hotela a to je aj prvý kontakt, ktorý mi napovie v akom rozpoložení sa daný človek nachádza. Často je už podľa „reči tela“ alebo na základe výrečnosti vidieť aktuálnu náladu a od toho sa odvíja aj môj prístup. Riadim sa hlavne tým, že „za úsmev nič nedám“ , lebo dokáže ovplyvniť veľmi veľa. Ak vidím, že je hosť unavený po dlhej ceste k nám a chce sa čím skôr ubytovať, tak samozrejme tomu prispôsobíme aj check-in (zapísanie hosťa a podobne – pozn.red.). Naopak, keď hostia prichádzajú vo veľmi dobrej nálade, vieme sa rozprávať a zdieľať spolu aj dlhší čas, čo vytvára až rodinnú atmosféru. Tú je badať najmä pri pravidelných hosťoch.



Zaskočili vás niekedy hostia, či už pozitívne, alebo aj negatívne?

Vždy ma prekvapí, keď si na základe našej interakcie pamätajú, o čom sme sa kedysi dávno rozprávali. Milo ma udivilo, keď som jedného nášho hosťa videla s ukulele, lebo som sa naň práve učila hrať. Keď sme sa začali rozprávať, vysvitlo, že je na tom podobne. Doteraz sa ma pri svojich pobytoch zvykne opýtať ako v hre na tento nástroj postupujem.



Ako túto prácu vnímate?

Ako príležitosť dať ľuďom pocit výnimočnosti, pohodlia a dôvery v to, že pre nich pripravím niečo unikátne a zároveň krásne. Usilujem sa ich želania naplniť a to ma na mojej práci najviac baví, keď vidím, že sú naozaj spokojní.