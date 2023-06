Vláda bude rokovať o investičnej pomoci pre závod Zastrova v Spišskej Starej Vsi

BRATISLAVA - Závod Zastrova v Spišskej Starej Vsi má získať vládnu investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote viac než 1,258 milióna eur. Realizáciou investičného zámeru by vzniklo 20 nových pracovných miest do roku 2024. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa v stredu bude zaoberať vláda.