Príspevok, o ktorom ste ešte nepočuli: Od štátu môžete vytiahnuť až 200 eur! Je to jednoduché, stačí vedieť, ako na to

BRATISLAVA – V spletitých zákonoch a vyhláškach by sa stratila väčšina bežných ľudí. Niet sa preto čomu čudovať, pokiaľ ste doteraz nemali poňatia o najrôznejšich príspevkoch či výhodách, ktoré vám štát ponúka. O peniazoch, ktoré môžete získať od štátu navyše k svojej výplate sa bežne nehovorí, môžeme vás však uistiť, že v štátnej pokladnici je pre ne miesto vyhradené. Jedným z týchto zdrojov je aj príspevok na dochádzku za prácou. Čítajte pozorne, podmienky pre získane príspevku spĺňate možno aj práve vy.

Medzi najrôznejšie príspevky, o ktorých bežní ľudia nemajú ani poňatia, môžeme zaradiť aj príspevok na dochádzku za prácou, o ktorom väčšina z vás určite nevedela. Pokiaľ máte pracovisko ďalej od domova, štát vám dokáže pomôcť desiatkami eur každý mesiac. Pokiaľ však spĺňate podmienky, tento príspevok sa môže vyšplhať až na 200 eur.

Podľa informácií dostupných na webe Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) má na príspevok nárok každý, kto bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a kto bol z tejto evidencie vyradený z dôvodu vzniku pracovného pomeru.

Na získanie príspevku máte len obmedzený čas

Záujemcovia pozor, ak spĺňate podmienky, na priznanie príspevku máte len obmedzený čas. Prvým krokom k úspešnému poberaniu tohto príspevku je vypísanie a odovzdanie tlačiva. Na tento úkon však máte len jeden krátky mesiac od nástupu do práce. Nemusíte sa báť, rezort myslel aj na prípad, v ktorom by ste svoje zamestnanie zmenili.

„Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania,“ uvádza ÚPSVR

Príspevok môžete čerpať až pol roka: Niektorí uchádzači môžu získať až 200 eur...

Pokiaľ sa vám podarí žiadosť o príspevok dotiahnuť do zdarného konca, príspevok by vám mal byť vyplácaný pod dobu najbližších 6 mesiacov. Pokiaľ sa však boli zaradení do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, táto lehota sa vie predĺžiť o ďalšieho polroka s celkovou dĺžkou trvania jeden rok.

Suma príspevku je napokon vypočítaná zo vzdialenosti miesta výkonu práce od miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu a súčasne od počtu odpracovaných dní v kalendárnom mesiaci. Jej výška by sa tak v najlepších prípadoch mohla vyšplhať až na 200€ mesačne.ta sa vie predĺžiť o ďalšieho polroka s celkovou dĺžkou trvania jeden rok.