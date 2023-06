AKTUÁLNE Nečakaný zvrat v prípade nezvestného konateľa cestovky Danny GOtravel: Daniel Marko sa našiel!

Majiteľ úspešnej cestovnej kancelárie Danny GOtravel bol nezvestný od 5. júna. Podľa zverejnených informácií Daniel poslal domov obálku, v ktorej boli všetky jeho kľúče, vrátane kľúčov od auta, v ktorom odišiel. "Zatiaľ nemám žiadne nové informácie, čakám, čo povie polícia. Aj dnes som tam bola, ale nič nové o Danielovi neviem," povedala vtedy pre Topky jeho priateľka Nikola.

Zo známky, ktorá bola na obálke s kľúčami, zistili, že bola odoslaná z Veľkých Levár. Daniela ako nezvestného nahlásili aj na polícii a jeho priateľka spolu s rodinou a kamarátmi po ňom pátrali aj sami. Zistili, že v Malých Levároch na Rudave v Bufete u Komára si ešte v pondelok 5. júna kupoval radlera v plechovke. Odvtedy sa po ňom zľahla zem.

Prihlásil sa sám

Zdá sa však, že pátranie má šťastný koniec. Už v utorok vo večerných hodinách zverejnila HAKA, že podnikateľ sa našiel. Neskôr príspevok zmazala, nie je jasné, či na žiadosť rodiny. Portál Startitup teraz priniesol informáciu, že Marko sa prihlásil sám na polícii v Českej republike. Jeho fotografiu stiahli aj zo zoznamu hľadaných osôb a príspevok o tom, že sa konateľ cestovky hľadá, stiahol aj Záchranný systém Slovensko. O to ich vraj požiadala rodina, no bližšie sa vyjadrovať nechceli.

Galéria fotiek () Daniel Marko je nezvestný od 5. júna

Zdroj: FB/HAKA

Dovolenkári v problémoch

Marko svojím zmiznutím pripravil poriadne ťažké chvíle aj dovolenkárom, ktorí využili služby cestovnej kancelárie Danny GOtravel, ktorej bol konateľom. Tá niekoľko dní po jeho zmiznutí odporučila poškodeným, aby sa obrátali na políciu.

"Náš nie veľký tím zasiahla správa o nezvestnosti nášho konateľa Daniela Marka. Sme v kontakte s jeho rodinou a blízkymi, ktorí spolupracujú s políciou a pátrajú po ňom. Z našej pozície nie sme kompetentní konať v právnych a finančných úkonoch. Veľmi nás mrzí aktuálna situácia, ale hneď, ako budeme vedieť viac, budeme vás o tom informovať tu na facebookovej stránke," napísali z Danny GOtravel.

"Klienti, ktorí sa nedostali k službám, ako mali, sa môžu obrátiť na políciu. Rovnako máme strach aj o Daniela, pretože 13 rokov dával do Danny GO travel dušu a všetok svoj osobný čas a nerozumieme, čo sa vlastne stalo. Preto vás zároveň chceme poprosiť o súčinnosť. Ak by ste mali o ňom nejaké informácie, rovnako sa prosím obráťte na políciu na číslo 158," dodali.