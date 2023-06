Polícia v Bratislave eviduje ďalšie dve nehody s účasťou vodičov kolobežiek: Apeluje na ohľaduplnú jazdu

V prvom prípade narazil vodič kolobežky zozadu do chodkyne na pešej zóne na Rybárskej ulici. Chodkyňa po zrážke spadla na zem a následne ju so zraneniami previezli do nemocnice na ošetrenie. "Neznámy vodič kolobežky z miesta po zrážke odišiel," konštatuje polícia. V nemocnici skončil aj cyklista, ktorý sa zrazil s vodičom kolobežky na výjazde z Pribinovej ulice smerom na Starý most.

SEZÓNA KOLOBEŽKÁROV JE V PLNOM PRÚDE! ZA JEDEN DEŇ DOŠLO K ĎALŠÍM DVOM ZRÁŽKAM 💥🛴 📌 Počas včerajšieho dňa boli... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Wednesday, June 14, 2023

Obe dopravné nehody polícia v súčasnosti vyšetruje. Zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli ohľaduplní a dostatočne predvídali. Zdôrazňuje rešpektovanie a dodržiavanie dopravných predpisov.