Vyhneme sa predraženým hypotékam? Nové sadzby vám narobia prievan v peňaženke: Splátky môžu narásť až o TÚTO sumu!

„V súčasnej situácii je pomerne ťažké odhadnúť, aká budúcnosť hypoték nás čaká. Do plánov klientov môže opäť zasiahnuť úprava legislatívy, ako sa to stalo v posledných mesiacoch niekoľkokrát. Napríklad legislatívne obmedzenia maximálneho možného úveru LTV (loan to value) donútilo ľudí pristúpiť k refinancovaniu či konsolidácii svojich existujúcich záväzkov,“ vysvetľuje Martin Vacho, expert platformy Honeyhoon.

Podľa Vacha je súčasným trendom hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. „Klient si tak chráni riziko straty zloženej zálohy na nehnuteľnosť, ktorú si nakoniec nemôže dovoliť, lebo banka schváli nižšiu hypotéku, ako by klient na kúpu potreboval. Klient teda vie svoje maximum skôr, ako si vyberie nehnuteľnosť, a v tom rozmedzí sa pohybuje pri výbere,“ dodáva expert.

Záujem o hypotéky na nešpecifikovanú nehnuteľnosť stúpol u klientov Moneyhood z pôvodných 20% záujemcov v roku 2021 na aktuálnych 50%. „Hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť volia žiadatelia, ako špecifický druh hypotéky, v ktorom si nechávajú schváliť určitú výšku hypotéky bez špecifikácie kupovanej nehnuteľnosti,“ uvádza finančná platforma.

„U ostatných žiadateľov najviac rezonujú témy dĺžky splatnosti hypoték a dĺžka fixácie. Dĺžka splatnosti je kľúčová najmä podľa typu žiadateľa, jeho veku, ďalších záväzkov a schopnosti dlhodobo splácať nejakú výšku splátky,“ vysvetľujú.

Podľa Moneyhoonu dlhšie fixácie vyhľadávajú prevažne konzervatívnejší klienti, kratšie naopak optimistickejší žiadatelia, ktorí veria v opätovný pokles sadzieb. „Nepredpokladám návrat k zníženiu na úroveň, aká bola v roku 2021. Výška sadzieb jednotlivých fixácii je niekedy identická a zmysel má rozhodovanie sa až v momente, keď sa nájde to najvýhodnejšie riešenie pre klienta. Je potrebné vyhodnocovať výhodnosť z pohľadu fixácie na identické obdobie, aby sa zistilo, aký je rozdiel v preplatení pri odlišných fixáciách,“ doplnil Vacho.

Jedno rozhodnutie vám umožní vyhnúť sa zbytočnému preplácaniu hypoték

Jednou z možností je zhodnotiť hypotéku z nižšou úrokovou sadzbou z predchádzajúceho obdobia. Pokiaľ však máte dostačujúci príjem, stačí využiť jednu z najnovších legislatívnych zmien, vďaka ktorej máte možnosť 20% mimoriadnej splátky bez sankčného poplatku. Platforma Moneyhoon zároveň poskytuje možnosť využiť hypotekárnu kalkulačku, ktorá vám umožní porovnanie všetkých dostupných možností refinancovania hypoték.