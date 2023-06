Svedectvo Anity, ktorá vytiahla Timonka z auta smrti: Nikdy v živote nezabudnem na toho maličkého

Otec rodiny Marek (ⴕ37), jeho tehotná manželka Eva (ⴕ31) a dcérka Pria Sofia (ⴕ8) zomreli pri strašnej nehode, ku ktorej prišlo v nedeľu popoludní medzi obcami Pribeta a Strekovo. Prežil iba ročný Timonko. „Bola som tam a ešte stál mi tečú slzy potokom. Kým budem žiť, na chlapčeka nezabudnem. Skláňam sa pred záchrannými zložkami,“ povedala trojnásobná mama Anita, ktorá vytiahla batoľa zo zdemolovaného auta.

„Nehodu som priamo nevidela, my sme už prišli na mieto po nej. Boli tam ľudia, pomáhali. My sme vybrali maličkého z auta, plakal, ešte tam neboli ani sanitky. Malého som stále držala na rukách, jeho rodičia boli mŕtvi,“ opísala chvíle hrôzy. Spomína si, že o chvíľu prišli záchranári a snažili sa oživovať jeho rodičov a sestričku, píše Nový Čas.

„Maličkú oživovali, ale nepodarilo sa im to. Bol to hrozný pohľad, na ktorý nikdy nezabudnem. Záchranárka prezerala aj malého. Bol v poriadku, mal len nožičku škrabnutú a aj hlavičku. On sedel vzadu v sedačke,“ priblížila. „Nikdy v živote nezabudnem na toho maličkého. V takýchto chvíľach si človek uvedomí, aké maličkosti rieši v bežnom živote. Keď sa toto stane, život sa obráti hore nohami. Ja len dúfam, že toho maličkého si zoberú rodinní príslušníci, bude ich potrebovať,“ dodala. Po nehode ho previezli na pediatrickú jednotku intenzívnej starostlivosti do nemocnice v Nových Zámkoch.

Eva bola výborná učiteľka

Evu oplakávajú aj v Zákaldnej škole Dvory nad Žitavou. Riaditeľka Anna Kijaček Rošková je zo straty kolegyne zdrvená. Ako povedala, Eva učila prváčikov a v súčasnoti bola na materskej dovolenke. Veľmi sa tešila na ďalšie bábätko, s manželom Marekom si chceli splniť sen o veľkej rodine. Ten pochádzal z Pribety, kde žijú jeho rodičia a tragédia hlboko zasiahla všetkých miestnych. Starosta Norbert Zsitva je pripravený pomôcť, keeď bude rodina čokoľvek potrebovať.

Timonka si zoberú starkí

Timonko je podľa hovorkyne novozámockej nemocnice Tatiany Kubinec našťastie mimo ohrozenia života. Hospitalizovaná je v nej aj Alžbeta, ktorá bola v druhom aute. "Nateraz je stav obidvoch, dieťaťa aj pacientky, stabilizovaný, majú diagnostikovaných niekoľko poranení, ale nie sú v zásade živo ohrozujúce," informoval riaditeľ nemocnice Karol Hajnovič. Za Timonkom už boli podľa neho aj starkí a tí by si mali chlapčeka, ktorý bude svojich rodičov a sestričku poznať iba z fotiek a z rozprávania, zobrať.

K nehode došlo krátko po 15.00 hodine. Polícia neskôr potvrdila, že 37-ročný vodič vozidla Hyundai i30 z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s vozidlom Volvo XC 90. "V Hyundai sa smrteľne zranil vodič, 31 ročná spolujazdkyňa a 8 ročné dievčatko. Z posádky tohto auta zrážku prežil len ročný chlapček, ktorý bol prevezený do nemocnice. Vodič sa spolujazdec vo Volve sa zranili ľahšie," informovala polícia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.