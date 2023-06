Peniaze z plánu obnovy dostane banskobystrická fakultná nemocnica: Mali by poslúžiť na výstavbu nových budov

BRATISLAVA - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici dostane peniaze z plánu obnovy na výstavbu nových budov. Výstavba sa má rovnako ako v prípade martinskej univerzitnej nemocnice realizovať do úrovne hrubej stavby. V pondelok to schválila vláda po tom, ako sa upustilo od plánu postaviť z týchto zdrojov novú bratislavskú nemocnicu Rázsochy.

Schválené zmeny súvisia s potrebou naplnenia míľnika a cieľa plánu obnovy. "Projekt výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je z pohľadu realizovateľnosti najvhodnejší kandidát na plnenie cieľa (dodanie nemocničných lôžok)," dodal rezort zdravotníctva.

Zmeny by mali prísť aj v prípade martinskej nemocnice

Minister zdravotníctva Michal Palkovič začiatkom mesiaca oznámil, že projekt výstavby bratislavskej nemocnice Rázsochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale zo štátneho rozpočtu. Poukázal vtedy na reputačné riziko, ako aj problematické chyby, ktorých odstránenie by trvalo tri až šesť mesiacov. Problémom je aj stav kvality projektovej dokumentácie.

K zmenám bolo podľa ministra potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine vzhľadom na neúspešné verejné obstarávania na jej výstavbu. Nemocnica by sa tak nemala zo zdrojov z plánu obnovy postaviť v úrovni full fit out, ale iba do úrovne shell&core, teda hrubá stavba.