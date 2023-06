Vláda schválila návrh dohody týkajúcej sa programu CEEPUS IV

Program CEEPUS sa začal realizovať na základe dohody, ktorá vstúpila do platnosti ešte 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu podpísali v roku 2010 novú dohodu programu, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 a platí do konca apríla 2025.

"Vzhľadom na skutočnosť, že všetky zúčastnené krajiny prejavili záujem pokračovať v programe aj po skončení platnosti CEEPUS III, zo strany Centrálnej kancelárie CEEPUS vo Viedni, ako aj v spolupráci so zástupcami príslušných ministerstiev školstva účastníckych krajín bol vypracovaný nový návrh dohody programu CEEPUS IV, ktorý primárne vychádza z programu CEEPUS III," priblížil rezort školstva v predloženom materiáli.

Účastnícke krajiny majú zrealizovať schvaľovací proces podľa aktuálne platnej vnútroštátnej legislatívy tak, aby bola dohoda pripravená na finálny podpis. Ten je naplánovaný na september. Dohoda má následne vstúpiť do platnosti od 1. mája 2025.

Program prispieva k regionálnej integrácii

Program podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Zároveň umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných/umeleckých pracovníkov, prípadne aj iných zamestnancov vysokých škôl. V rámci programu je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

Každá krajina prijíma záväzok v rámci počtu štipendijných mesiacov na príslušný akademický rok (takzvané výmenné kvóty), na ktoré zároveň vyčlení potrebný rozpočet. Finančné prostriedky na program sa schvaľujú každoročne v rozpočte rezortu školstva. Z materiálu vyplýva, že v rámci štátneho rozpočtu je na obdobie platnosti uvedeného štipendijného programu potrebné zabezpečiť financovanie stanovenej (zvýšenej) výšky štipendia.