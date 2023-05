Palkovič sa chce venovať téme chemickej interrupcie na Slovensku

Vie si predstaviť, že by sa metóda zaviedla v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, apeluje však na potrebu vytvorenia štandardného diagnostického a terapeutického postupu. "Bavíme sa o plánovanom, a v tomto prípade by to malo byť aj o manažovanom krvácaní, teda život ohrozujúcej situácii matky. To musí mať na starosti napríklad nejaký štandardný diagnostický a terapeutický postup," vysvetlil.

Video: Michal Palkovič oboznamuje s aktuálnou situáciou s stavbou nemocnice Rázsochy a situáciou na ministerstve zdravotníctva

Zdôraznil, že ide o medicínsky problém, ktorý by nemal byť eticko-morálny. "Malo by byť naším najväčším zreteľom to, že bezpečne vieme takúto liečbu poskytnúť," skonštatoval minister. Proces si podľa neho vyžaduje širokú odbornú diskusiu. "Či to bude trvať dva týždne alebo letné dovolenkové mesiace, vám v tomto momente neviem povedať, ale téme sa budeme venovať," povedal Palkovič.